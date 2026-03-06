골드만삭스, 코스피 6400에서 7000으로 상향 조정

JP모간, 삼성전자 목표 주가 24만원으로 유지

골드만삭스 / 한경DB

글로벌 투자은행(IB)들이 최근 출렁이는 국내 증시를 긍정적으로 평가했다. 삼성전자와 SK하이닉스 중심의 성장 속에서 하락장에 접어들 가능성은 낮다는 분석이다.5일(현지시간) 골드만삭스가 올해 코스피지수 목표치를 6400에서 7000으로 상향 조정했다. 최근 보이는 조정 과정을 거쳐 반등한 후 새로운 고점을 기록할 가능성이 크다는 진단이다. 또 “과거 지정학적 위기 사례 분석 시 충격 이후 3~12개월 내에 지수가 회복되는 경향을 보였다”고 말했다.국내 기업의 이익 성장률 전망치도 120%에서 130%로 상향했다. 올해 세 번째 조정이다. 메모리 반도체 가격이 계속해서 오르는 영향으로 풀이된다. 또 최근 주가 조정으로 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 8.8배로 낮아졌다. 따라서 자기자본이익률(ROE)이 20%를 웃돌며 밸류에이션(실적 대비 주가수준)매력이 높다는 평가다.외국인 투자자들의 순매도도 잠잠해질 것이라 진단했다. 올해 150억 달러(약 22조원)를 순매도했지만 이는 반도체 종목의 차익 실현과 상장지수펀드(ETF) 리밸런싱의 영향이라고 설명했다. 골드만삭스는 “외국인 지분율이 34.5%로 포지션이 가득 차 보여도 극단적인 수치는 아니다”라고 하며 “개인 신용융자 잔고에서 절대 금액은 늘었어도 시가총액 대비 0.6% 수준이고 이는 5년 내 최저치다”라고 덧붙였다.골드만삭스는 인공지능(AI) 관련 로봇, 전력 설비, 원자력, 방산, 조선 등을 유망 업종으로 제시했다. 반도체 관련해서는 SK하이닉스의 상승세 속 삼성전자의 가능성이 계속 커지고 있다고 평가했다. 삼성전자는 범용 메모리 반도체 비중이 크고 고대역폭메모리(HBM)4 개발에서 성장하고 있다. 이에 투자자들이 긍정적인 반응을 보인다는 해석이다. JP모간도 같은 이유로 삼성전자 목표주가를 24만원으로 유지했다.골드만삭스는 SK하이닉스가 앞으로 수년간 HMB 시장 내 점유율 선두 자리를 유지할 것이라 평가했다. 또 미국 증시 상장이 밸류에이션 재평가의 촉매가 될 것이라 강조했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com