락피도, '온 가족 유산균' 프로바이오틱스 패밀리 출시

- 13년 연속 유산균 브랜드 1위의 기술력... 21종 복합 균주로 온 가족 장 건강 케어

- 4중 코팅 공법으로 생존력 강화 및 100포 대용량 구성으로 경제성 높여

22년 역사의 유산균 전문 브랜드 락피도가 온 가족의 장 건강을 맞춤형으로 관리할 수 있는 신제품 '프로바이오틱스 패밀리'를 출시했다고 밝혔다. 이번 신제품은 2004년 '락피도엘'을 시작으로 13년 연속 유산균 브랜드 1위를 차지한 락피도의 숙련된 노하우가 집약된 제품이다.'프로바이오틱스 패밀리'는 유산균마다 서식 환경이 다른 점을 고려해 총 21종의 복합 균주를 엄선해 담았다. 다양한 균주가 장내에 골고루 정착할 수 있도록 설계되었으며, 미국 FDA GRAS에 등재된 안전성이 검증된 원료를 사용해 아이부터 성인까지 안심하고 섭취할 수 있다.특히 유산균이 위산이나 담즙산에 의해 사멸되지 않고 장까지 안전하게 도달할 수 있도록 특허 받은 4중 코팅 공법을 적용했다. 이를 통해 하루 한 포 섭취 시 30억 CFU의 보장균수를 제공하며 장 건강을 효과적으로 지원한다.온 가족이 함께 먹는 제품인 만큼 편의성과 경제성도 놓치지 않았다. 한 박스에 100포가 들어있는 대용량 구성으로 넉넉하게 섭취할 수 있으며, 남녀노소 호불호가 없는 상큼한 포도 맛을 구현해 온 가족 유산균으로서의 가치를 높였다.락피도 관계자는 "22년간 유산균 한 길을 걸어온 브랜드의 자부심을 담아 기획한 제품"이라며, "복잡한 고민 없이 이 한 제품으로 온 가족의 장 건강을 챙길 수 있는 합리적인 선택지가 될 것"이라고 전했다.한편, 락피도 네이버 공식 브랜드 스토어에서는 신제품 '프로바이오틱스 패밀리' 출시 기념으로 3월까지 최대 58% 할인과 1만원의 적립금을 증정하는 프로모션이 진행될 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com