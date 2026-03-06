"블랙핑크가 효녀"...YG엔터, 주가 '휘파람'

177만장.걸그룹 블랙핑크의 세 번째 미니앨범 '데드라인'(DEADLINE)이 발매 이후 첫 일주일간 이같은 판매량을 기록했다. K팝 걸그룹 신기록을 세웠다고 YG엔터테인먼트는 6일 밝혔다.지난달 27일 발매된 '데드라인'은 전날까지 한터차트 기준 177만4577장의 판매량을 기록했다. 이는 이들의 전작인 정규 2집 '본 핑크'(BORN PINK)보다 약 23만장 늘어난 수치다.YG엔터는 "세계 음악 시장을 이끄는 주역으로서 블랙핑크의 막강한 영향력과 지금까지 쌓은 코어 팬덤의 폭발적인 화력을 실감할 수 있는 부분"이라며 "글로벌 수요가 예상치를 크게 웃돌아 추가 제작도 진행되는 만큼, 최종 판매량은 더욱 늘어날 것"이라고 설명했다.'데드라인'은 전 세계 38개 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위를 차지해 월드와이드 차트 정상을 차지했다. 타이틀곡 '고'(GO) 뮤직비디오는 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위와 '24시간 내 가장 많이 본 동영상'에 선정됐다.해외 매체들도 블랙핑크의 신보에 대한 호평을 이어가고 있다.음악지 롤링스톤은 "블랙핑크가 최고의 전성기로 돌아왔다"며 "그간 쌓아온 네 멤버의 개성이 뚜렷하면서도 블랙핑크가 가장 잘하는 방식으로 자신의 존재감을 과시했다"고 평했다.빌보드는 타이틀곡 '고'에 대해 "앨범 최고의 곡이자 블랙핑크를 진정으로 대표하는 곡"이라고 전했다.블랙핑크의 활약에 이날 오후 1시 30분 기준 YG엔터의 주가는 전일 대비 7.55% 오른 6만9050원을 기록 중이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com