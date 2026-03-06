서울 마포구의 한 부동산 중개업소 모습/2025.10.14. 김범준 기자

국민 절반 가까이가 향후 1년간 주택 가격이 하락 할 것으로 전망했다.6일 한국갤럽이 지난 3∼5일 전국 만 18세 이상 1001명 대상으로 조사한 결과 응답자의 46%가 향후 1년 간 집값이 ‘내릴 것’이라고 답했다.‘오를 것’이라는 응답자는 29%, ‘변화 없을 것’ 15%였으며 의견 유보는 10%였다.집값 전망은 최근 한달 사이 흐름이 바뀌었다. 지난 1말 수도권 주택공급 방안 발표 이전까지는 상승 전망이 우세했지만 이번 조사에서는 하락 전망이 더 많았다.한국갤럽은 최근 국내 증시 상승세와 정부의 부동산 안정화 의지 표명, 출범 이후 현 정부에 대한 정책 신뢰 등이 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 분석했다.반면 전월세 등 주택 임대료 전망은 상승 의견이 우세했다. 응답자의 46%가 향후 1년간 임대료가 ‘오를 것’이라고 답했고 ‘내릴 것’은 24%, ‘변화 없을 것’은 20%였다.한국갤럽은 지역 간 수요와 공급의 불균형, 반전세와 월세 증가 등 임대 시장 구조 변화가 임대료 상승 전망에 영향을 준 것으로 봤다.임대료 역시 30대의 63%, 18~29세의 58%가 오를 것으로 예상했다. 한국갤럽은 높은 집값과 금리 부담 속에서 전세대출이나 월세를 감당해야 하는 무주택 청년층의 현실이 반영된 결과로 보인다고 설명했다.정부의 부동산 정책에 대해서는 응답자의 51%가 ‘잘하고 있다’고 평가했다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 27%, 의견 유보는 21%였다.보유세에 대해서는 ‘현재보다 높여야 한다’는 응답이 34%로 가장 많았고 ‘현재대로 유지’ 28%, ‘낮춰야 한다’ 25%로 나타났다.다주택자 규제는 주택시장 안정에 도움이 될 것이라는 응답이 62%로 집계됐다. 한편 응답자의 41%는 무주택자였고 본인 또는 배우자 명의로 주택을 보유한 비율은 59%였다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 44.7%, 응답률은 11.9%다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com