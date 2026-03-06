사진=연합뉴스 제공

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 차기 지도자 알리 하메네이 사망 이후 공석이 된 차기 지도자 선출 과정에 미국이 직접 개입하겠다는 의사를 노골적으로 드러냈다.5일(현지시간)트럼프 대통령은 로이터 통신과의 전화 인터뷰에서 “이란을 앞으로 이끌 사람을 선택하는 과정에 관여하고 싶다”며 “그래야 5년마다 이란 문제로 복귀하는 악순환을 끊을 수 있다"고 밝혔다.이는 자기 정권 수립 단계부터 미국의 전략적 이해관계를 반영하겠다는 이른바 ‘포스트 하메네이 구상을 공식화한 것으로 풀이된다.특히 현재 유력한 후계자로 거론되는 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이에 대해서는 ”지도자가 될 가능성은 낮다“고 일축했다.트럼프 대통령은 함구하면서고 그를 ‘경량급’으로 비하하며 세습체제에 대한 거부감을 분명히 했다.반면 망명 중인 레자 팔레비 전 왕세자의 등판 가능성에는 ”모든 이가 후보군“이라며 가능성을 열어뒀다.이란 내부의 군사 움직임에 대해서도 언급했다. 이라크에 거점을 둔 쿠르드족 민병대가 이란 지상전에 돌입했다는 이야기가 나오는 데 대해선 ”그들이 그런 일을 하고 싶어 한다면 정말 훌륭하다고 생각한다. 나는 전적으로 찬성”이라고 했다.소식통에 따르면 미 정보당국은 이미 쿠르드 세력과 이란 보안군 타격 방안을 긴밀히 협희 중인 것으로 알려졌다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com