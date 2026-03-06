[속보] 李대통령, 취임 후 최고 지지율 65%

홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령, 취임 후 최고 지지율 65% 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603063915b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.06 14:47 수정2026.03.06 14:47 강홍민 기자 李대통령, 취임 후 최고 지지율 65%강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 신흥 주거지로 떠오르는 서부산권, '엄궁역 트라비스 하늘채' 주목 렌탈페이–강남구, 주거취약계층 위한 민관협력 사업 성료 강훈식 "UAE서 600만 배럴 이상 원유 긴급 공수, 여러 국가서 방공무기 협조 요청" 맥카지, 레반도프스키와 함께한 'Protect Your Craft' 공개 하이엔드 시니어 레지던스 ’소요한남 by 파르나스’, 분양 앞두고 호텔 투어 진행