소요한남 by 파르나스가 조성되는 한남동 일대 모습. 사진=더피알

서울의 최고 부촌으로 자리잡은 용산구 한남동에 호텔식 서비스와 전문 헬스케어를 갖춘 하이엔드 시니어 레지던스 ‘소요한남 by 파르나스’이 공급을 앞두고 있다.6일 부동산 업계에 따르면 전날 ‘소요한남 by 파르나스’는 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 스위트룸에 프라이빗 라운지를 오픈했다. 프라이빗 라운지는 예약 고객들을 대상으로 한 투어 형식으로 5월 2일까지 운영되며 곧 본 홍보관 개관과 함께 본격적인 분양에 돌입할 예정이다.‘소요한남 by 파르나스’는 서울시 용산구 한남대로 730 일원에 지하 5층~지상 7층, 연면적 약 1만6000㎡, 총 111가구 규모로 조성된다.시공은 포스코이앤씨가 맡았으며, 입주 후에는 5성급 호텔 운영 노하우를 보유한 ‘파르나스호텔’과 안티에이징을 비롯한 통합 헬스케어 시스템을 갖춘 ‘차움·차헬스케어’가 함께 라이프케어 서비스를 제공한다.실내 디자인은 2.7m 천장고와 약 5.5m 거실폭을 확보해 넓은 공간감을 구현했다. 인테리어는 ‘종킴 디자인 스튜디오’가 담당한다. 주방에는 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 몰테니앤씨(Molteni&C)와 독일 BORA 하부필터형 후드, GESSI 수전 등 글로벌 프리미엄 브랜드를 설치할 예정이다.단지 내 조경은 국내 조경계의 거장인 서안의 정영선 대표가 맡았다. 정영선 대표는 입주민들이 도심에서도 사계절의 변화를 누릴 수 있도록 자연채광과 수공간이 어우러진 중정과 약 150m 규모의 전용 산책로를 설계했다.시니어 세대의 생활 패턴을 반영한 특화 설계도 돋보인다. 세대당 2대의 전용 엘리베이터를 배치했고 개별 가드닝을 즐길 수 있는 2m 깊이의 오픈 발코니, 야간 보행 안전을 돕는 센서형 스텝라이트 등이 제공된다.세대당 약 50㎡에 달하는 부대시설에는 수영장, 사우나, 피트니스, 골프연습장, 단지 내 의원 등이 운영된다. 1층에는 호텔 수준의 라운지 웰컴존과 컨시어지, 북라운지, 중정 가드닝 뷰를 즐길 수 있는 티하우스, 식사 공간 등이 마련된다. 입주민의 사교활동을 위해 게스트하우스, 파티룸, AV룸, 미팅룸, 취미실, 세미나실 등도 조성된다.단지 내에는 간호사 출신 헬스케어 컨설턴트가 24시간 상주하며 응급 상황에 즉각 대응한다. ‘소요한남 by 파르나스’는 순천향대학교서울병원 등 국내 우수 병원들과 MOU를 통해 최상의 의료 네트워크를 구축할 예정이다.전담 헬스케어 컨설턴트는 병원 예약 대행부터 검진 결과 통합 관리까지 맡는다. 또 전용 앱을 통해 실시간 건강 모니터링 시스템 및 병원 기록으로 혈압, 혈당 등 입주민의 건강 데이터를 체크하고 맞춤형 식습관 가이드를 제공한다.특히 단지 내 전용 식당에서는 파르나스호텔 셰프가 구서한 메뉴 가운데 저염·저당·고단백 등을 선택해 개인의 건강 목표에 맞는 식단을 즐길 수 있다. 365일 인룸 다이닝 서비스를 통해 세대 내 식사도 가능하다.‘소요한남 by 파르나스’ PRIVATE LOUNGE에서는 투어를 통해 국내 최고 호텔 피트니스클럽로 꼽히는 ‘메트로폴리탄 피트니스’와 스위트룸을 체험할 수 있다. 투어는 대표 홈페이지 또는 대표번호를 통해 신청이 가능하다.분양 관계자는 “소요한남 by 파르나스는 대한민국 대표 부촌인 한남동의 상징성 위에 호텔과 의료 분야 전문가 서비스를 유기적으로 결합한 하이엔드 주거 작품이다”며 “건강, 안전, 문화, 자연환경을 아우르는 새로운 라이프 케어 주거 기준을 제시할 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com