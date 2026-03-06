맥카지, 레반도프스키와 함께한 'Protect Your Craft' 공개

-퍼포먼스와 스타일의 균형 담은 2026 SS 캠페인 선보여

스타일과 퍼포먼스의 조화를 제안하는 럭셔리 라이프스타일 브랜드 맥카지(MACKAGE)가 브랜드 캠페인 'Protect Your Craft'의 다섯 번째 시리즈를 공개했다. 이번 캠페인은 FC 바르셀로나와 폴란드 국가대표팀에서 활약 중인 세계적인 축구 선수 로베르트 레반도프스키(Robert Lewandowski)와 함께했다.이번 시리즈는 바르셀로나를 배경으로 펼쳐진다. 레반도프스키는 이 공간 속에서 맥카지의 2026 봄·여름(Spring/Summer 2026) 컬렉션을 착용하고 등장하며, 퍼포먼스와 스타일의 균형이라는 브랜드 메시지를 상징적으로 보여준다.맥카지는 'Aesthetics That Protect™'라는 철학을 바탕으로 기능과 디자인이 조화를 이루는 퍼포먼스 아우터웨어를 선보여 왔다. 보호라는 개념을 단순한 기능에 머물지 않고 움직임과 태도, 그리고 현대적인 라이프스타일 전반으로 확장하며 브랜드 정체성을 구축하고 있다.'Protect Your Craft' 캠페인은 이러한 브랜드 철학을 가장 잘 보여주는 프로젝트다. 각자의 분야에서 오랜 시간 자신만의 기준을 세우고 꾸준한 훈련과 집중을 통해 자신의 영역을 확장해 온 인물들을 조명한다.레반도프스키는 그 메시지를 가장 설득력 있게 보여주는 인물 가운데 한 명이다. 그는 정확한 플레이와 꾸준한 경기력, 철저한 자기 관리로 세계 정상급 선수로 자리해 왔으며 UEFA 올해의 남자 선수상(2020)과 발롱도르 스트라이커상(2021) 등 세계적인 수상 이력을 통해 자신의 커리어를 증명해 왔다.이번 시리즈에서 레반도프스키가 착용한 2026 봄·여름 컬렉션은 가볍게 겹쳐 입을 수 있는 레이어링과 퍼포먼스 레인웨어, 새롭게 선보이는 스웨이드 소재, 정제된 스포츠웨어 요소가 조화를 이루며 경기장 안팎을 자연스럽게 넘나드는 스타일을 제안한다. 기능적인 보호와 세련된 디자인을 동시에 고려한 것이 특징이다.맥카지 CEO 타냐 골레식(Tanya Golesic)은 "맥카지는 탁월한 기술과 규율, 그리고 창의적인 비전으로 자신의 분야를 예술의 경지로 끌어올리는 인물들을 조명해 왔다"며 "레반도프스키의 정교함과 꾸준함은 맥카지가 추구하는 가치와 맞닿아 있다"고 말했다.레반도프스키는 "자신의 기술을 지킨다는 것은 눈에 보이는 모든 순간 뒤에 있는 보이지 않는 노력을 존중하는 일"이라며 "맥카지는 단지 어떻게 보이는가를 위한 디자인이 아니라 어떻게 살아가고 움직이며 퍼포먼스를 만들어가는가를 지지하는 브랜드"라고 전했다.이번 'Protect Your Craft' 시리즈는 요슈코 그바르디올(Josko Gvardiol), 도나 베키치(Donna Vekic), 도미니크 리바코비치(Dominik Livakovic), 카일러 머레이(Kyler Murray)에 이어 전개되는 글로벌 캠페인의 연장선에 있다. 맥카지는 이번 캠페인을 통해 럭셔리와 스포츠, 그리고 장인정신이 만나는 지점을 조명하며 퍼포먼스와 목적의식이 공존하는 현대적인 럭셔리의 방향을 제시한다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com