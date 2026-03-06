강 비서실장은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 "이재명 대통령의 지시에 따라 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장과 원유 도입 방안을 협의했다"고 말했다.
강 비서실장은 "먼저 호르무즈 해협 통과가 필요하지 않은 UAE 내 대체 항만에 각 200만 배럴 규모의 우리나라 국적 유조선 2척을 즉시 접안하도록 하고 UAE 국영 석유 회사가 항구 내에 보관 중인 원유 약 400만 배럴을 채워 조속한 시일 내에 복귀하도록 할 계획"이라고 밝혔다.
강 비서실장은 "우리나라의 1일 소비량의 두 배를 넘는 600만 배럴 이상의 긴급 도입은 에너지 수급 안정화는 물론이고 최근 과도하게 반영하는 유가 안정화에도 기여할 것"이라며 "UAE 원유 긴급 도입은 양국 간 전략경제협력의 결실"이라고 설명했다.
강 비서실장은 이란 전쟁 발발로 인해 중거리 지대공 유도무기 '천궁-II' 등 국산 무기에 대한 중동 국가의 요청은 없냐는 질문에 "방공 무기와 관련한 협조는 여러 나라에서 요청이 되고 있고, UAE도 거기에 포함돼 있다"고만 답했다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
