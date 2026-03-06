이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE)를 방문한 강훈식 대통령 비서실장이 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장과 악수하는 모습을 2월 26일 본인의 SNS 계정에 공개했다. 강 비서실장은 1박 3일간의 일정으로 방위산업·인공지능(AI)·원전 등 협력 확대 방안을 논의했다. 사진=강훈식 비서실장 SNS 캡처

강훈식 대통령 비서실장이 6일 아랍에미리트(UAE)와 협의를 통해 UAE로부터 600만 배럴 이상의 원유를 긴급 도입하기로 했다고 밝혔다.강 비서실장은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 "이재명 대통령의 지시에 따라 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장과 원유 도입 방안을 협의했다"고 말했다.강 비서실장은 "먼저 호르무즈 해협 통과가 필요하지 않은 UAE 내 대체 항만에 각 200만 배럴 규모의 우리나라 국적 유조선 2척을 즉시 접안하도록 하고 UAE 국영 석유 회사가 항구 내에 보관 중인 원유 약 400만 배럴을 채워 조속한 시일 내에 복귀하도록 할 계획"이라고 밝혔다.강 비서실장은 "우리나라의 1일 소비량의 두 배를 넘는 600만 배럴 이상의 긴급 도입은 에너지 수급 안정화는 물론이고 최근 과도하게 반영하는 유가 안정화에도 기여할 것"이라며 "UAE 원유 긴급 도입은 양국 간 전략경제협력의 결실"이라고 설명했다.강 비서실장은 이란 전쟁 발발로 인해 중거리 지대공 유도무기 '천궁-II' 등 국산 무기에 대한 중동 국가의 요청은 없냐는 질문에 "방공 무기와 관련한 협조는 여러 나라에서 요청이 되고 있고, UAE도 거기에 포함돼 있다"고만 답했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com