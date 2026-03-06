갤럭시 S26 시리즈, 국내 사전 판매 일주일 만에 135만대...역대 최다 판매량

S26 시리즈 총 판매량 중 울트라가 70% 차지

갤럭시 S26 시리즈 / 삼성전자

삼성전자가 '갤럭시 S26' 국내 사전 판매 일주일 만에 135만대를 판매했다. 역대 갤럭시S 시리즈 사전 판매 중 최다 판매량이다. 사전 판매에 적용되는 각종 혜택과 구독 서비스가 소비자들의 호응을 끌어냈다는 분석이다.지난 2월 27일부터 3월 5일까지 일주일 간 갤럭시 S26 시리즈 국내 사전 판매를 진행했다. 6일 삼성전자가 이 사전 판매에서 135만대를 판매했다고 밝혔다. 직전 갤럭시 S 시리즈 최다 사전 판매 기록은 갤럭시 S25다. 지난해 11일간 진행한 사전 판매에서 130만대를 기록했다. 갤럭시 스마트폰 라인업을 통틀어 기록한 최다 사전 판매 기록은 2019년 출시한 갤럭시 노트10이다. 11일간 총 138만대를 판매했다.이번 사전 판매에서 ‘갤럭시 S26 울트라’ 판매 비중이 70%를 차지했다. 역대 울트라 모델 중 가장 많은 판매로 동반 신기록을 달성했다. 갤럭시 S26 울트라는 모바일폰 최초로 프라이버시 디스플레이와 최신 AP 기반의 성능을 선보였다. 또 2억 화소 광각 등 전문 카메라 수준의 스펙으로 ‘갤럭시 S26 시리즈’ 흥행을 이끌었다고 평가된다.‘갤럭시 S26 시리즈’는 직관적인 AI 경험을 기반한 ‘3세대 AI폰’으로 평가된다. 야간 촬영에 특화된 나이토그래피를 비롯해 카메라에 대한 긍정적인 평가도 이어진다.사회관계망서비스(SNS)에서는 갤럭시 S26 시리즈의 ‘슈퍼 스테디’ 기능을 테스트하는 콘텐츠를 확인할 수 있다. ‘슈퍼 스테디’는 동영상 촬영 시 흔들림을 보정하는 기능이다. 또 흔들림이 있거나 360도 회전하는 상황에서 안정적인 구도를 유지해 소비자가 주목하는 핵심 기능이다.색상에서는 ‘갤럭시 S26 울트라’와 ‘갤럭시 S26’ 모두 화이트와 블랙 비중이 높았다. 갤럭시 S26+는 블랙과 코발트 바이올렛이 수요가 높았다. 삼성닷컴과 삼성 강남 전용 컬러는 핑크 골드, 실버 쉐도우 순으로 비중이 높았다.삼성닷컴은 공식 온라인 스토어(삼성닷컴)에서만 판매하는 색상이다. 이동통신사 매장, 일반 전자매장, 쿠팡 등 온라인몰에서는 구매할 수 없다. 또 삼성 강남 전용 컬러는 서울 강남에 위치한 삼성 플래그십에서만 판매한다. 공식 채널 유도, 희소성 마케팅, 프리미엄 매장 홍보 등의 목적으로 진행하고 있다고 평가된다.삼성닷컴에서 갤럭시 S26 시리즈를 사전 구매한 고객 중 30% 이상이 ‘New 갤럭시 AI 구독클럽’에 가입한 것으로 나타났다. 이 구독은 1년 뒤 기기를 반납하면 512GB 모델 기준 기계값 50%를 보장한다. 이에 사전 판매 기간 중 256GB 모델을 구매하면 512GB 용량으로 업그레이드해주는 ‘더블 스토리지’ 혜택이 합쳐지며 소비자들의 호응을 끌어낸 것으로 풀이된다.‘New 갤럭시 AI 구독클럽’은 ‘갤럭시 S26 시리즈’ 자급제 구매 시 가입 가능하다. 올해부터 삼성케어플러스 보장 항목에 사이버 금융범죄 및 인터넷 직거래와 쇼핑몰 사기 피해 보상을 추가했다. 이에 기존 스마트폰 파손 보장에 분실 보장까지 더한 3년형 상품도 도입했다.삼성전자가 3월 구매 고객 대상 다양한 구매 혜택을 제공한다. 삼성닷컴 앱에서 사용 가능한 갤럭시 ‘버즈4 시리즈 10% 할인 쿠폰’과 케이스 및 액세서리 30% 할인 쿠폰 5장을 증정한다.또 ‘갤럭시 S26 울트라’ 구매 고객에게 60W 충전기 30% 할인 쿠폰을 추가로 제공한다. 갤럭시 S26 시리즈 사전 구매 고객은 오늘(6일)부터 제품 수령과 개통이 가능하다. 오는 11일부터 한국, 미국, 영국, 인도 등을 시작으로 전 세계 120여개국에 출시한다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com