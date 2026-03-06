Z세대가 본 대기업 이미지… “삼성은 글로벌, SK는 보상”

각 그룹사별 이미지 키워드를 기반으로 AI가 생성한 시각 이미지/사진=진학사 캐치

Z세대 구직자가 바라본 대기업 이미지가 그룹사마다 뚜렷하게 다르다는 점이 나타났다. 삼성은 ‘글로벌 기업’, SK는 ‘확실한 보상’이 대표 키워드로 꼽혔다.진학사 캐치는 대학생·취준생·직장인 10,986명을 대상으로 진행한 ‘상위 그룹사 이미지 및 인식 조사’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 구직자들이 선택한 기업 이미지 키워드를 AI 모델 ‘제미나이(Gemini)’에 입력해 각 그룹사를 대표하는 시각 이미지를 생성하는 방식으로 진행됐다.먼저 삼성의 대표 이미지는 ‘글로벌(57%)’이었다. 이어 △업무강도 높은(48%) △기술주도(45%)가 뒤를 이었다. 글로벌 시장을 선도하는 기술 중심 기업이라는 인식이 구직자들에게 자리 잡고 있는 것으로 풀이된다. AI가 생성한 삼성의 이미지는 세련된 오피스룩 차림에 태블릿과 캔 음료를 들고 있는 도시적인 전문가 모습으로 표현됐다.반면 SK의 경우 ‘확실한 보상(54%)’이 1위 키워드로 나타났다. 이어 △업무강도 높은(44%) △기술주도(41%) 순이었다. 체감도 높은 보상 체계가 SK의 대표 기업 이미지로 자리 잡은 것으로 분석된다. AI는 이를 카페에서 커피를 즐기며 스마트폰을 사용하는 편안한 분위기의 인물 이미지로 표현했다.연차에 따른 선호도 차이도 뚜렷했다. 신입 구직자의 과반수(56%)는 삼성에 더 호감을 보였지만, 이직을 준비하는 경력직 구직자들은 SK(57%)를 더 선호했다. 사회 초년생은 글로벌 위상과 네임밸류를 중시하는 경향이 강한 반면, 직장 경험이 쌓일수록 실질적인 보상과 성과 시스템을 중요하게 고려하는 것으로 분석된다.진학사 캐치 김정현 본부장은 “설문 데이터를 AI로 시각화해 보니 그룹사별 이미지 차이가 더욱 선명하게 드러났다”라며, “채용 시장에서도 일방적인 홍보보다 데이터와 구직자 트렌드에 기반한 맞춤형 브랜딩이 중요해지고 있다”고 말했다.한편, 삼성전자와 SK하이닉스는 이달 상반기 채용을 통해 반도체 인재 확보에 나설 예정이다. 삼성전자를 비롯해 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI 등 주요 계열사는 이달 중순 신입사원 공개 채용을 시작할 것으로 알려졌다. SK하이닉스 역시 반도체 연구개발(R&D) 등 핵심 분야 중심의 신입 채용을 진행할 계획이다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com