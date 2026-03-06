사진=연합뉴스 제공

미국 백악관이 소셜미디어를 통해 홍보용으로 ‘포켓몬 밈(meme)’을 게시했다가 원저작권자인 포켓몬 컴퍼니 측으로부터 거센 항의를 받았다.지식재산권(IP) 무단 도용은 물론 브랜드의 정치적 중립성 훼손에 대해 글로벌기업이 직접 불쾌감을 드러낸 것이다.5일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 외싱에 따르면 스라반티 데브 포켓몬 컴퍼니 대변인은 이날 성명을 통해 “백악관의 소셜미디어 콘텐츠 제작이나 배포에 관여한 바 없으며 어떠한 사용 허가도 내준 적이 없다”고 강하게 비판했다.이어 “당사자의 사명은 세상을 하나로 모으는 것이며 이는 특정 정치적 의제와 무관하다”고 선을 그었다.앞서 백악관은 피카츄와 잉어킹 등 인기 캐릭터를 활용해 도널드 트럼프 대통령의 슬로건인 ‘미국을 다시 위대하게(Make America Great Again)’를 홍보하는 게시물을 올렸다.대중에게 친숙한 캐릭터를 이용해 정책 지지율을 높이려는 전략이었지만 기업의 자산 캐릭터를 정치적 도구로 소모했다는 비판이 제기됐다.백악관은 지난해 9월에도 국토안보부가 이민자 단속 홍보 영상을 포켓몬 슬로건인 “모두 잡아들여야해”를 무단으로 사용해 논란이 된 바 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com