두산에너빌리티가 개발하고 제작한 380MW급 가스터빈 제품. 사진=두산에너빌리티

두산에너빌리티는 미국 기업과 380MW급 가스터빈 7기 공급계약을 체결했다고 6일 밝혔다.두산에너빌리티는 이 기업이 건설하는 데이터센터에 가스터빈과 발전기를 2029년 5월부터 매달 1기씩 순차 공급할 계획이다.이번 계약을 포함해 두산에너빌리티는 미국에 총 12기의 가스터빈을 공급하게 됐다.두산에너빌리티는 정확한 계약 금액과 계약 상대는 경영상의 비밀 유지 사유를 들어 공개하지 않고 있다.다만 업계에서는 이번 가스터빈을 공급받는 기업이 xAI일 가능성이 제기되고 있다. xAI는 일론 머스크가 설립한 인공지능(AI) 스타트업이다.앞서 글로벌 반도체 분석업체 세미애널리시스는 지난 1월 “xAI가 한국의 두산에너빌리티로부터 380MW급 가스터빈을 추가 구매했다”는 내용의 게시글을 X에 올렸다.이에 대해 머스크 CEO는 해당 게시글에 “사실(True)”이라는 답글을 달며 관련 수주 사실을 인정한 바 있다.두산에너빌리티가 미국에서 가스터빈 수주를 빠르게 확대한 배경에는 검증된 성능, 빠른 납기, 그리고 미국 현지 자회사의 서비스 지원이 있다.2019년 대형 가스터빈 국산화에 성공한 이후 1만7000시간 실증을 완료하며 기술 신뢰성을 확보했다.이번 계약을 포함해 현재까지 총 23기를 수주하며 경쟁력도 입증했다. 미국 휴스턴에 위치한 자회사 DTS의 가스터빈 유지보수 역량도 수주에 힘을 보태고 있다.손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 “이번 계약 포함 총 12기 가스터빈을 미국에 공급하게 되어 글로벌 플레이어로서의 입지를 견고히 할 수 있게 됐다”며 “두산은 앞으로도 경쟁력 있는 가스터빈을 제공하며 국내외 수요 증가에 적극 대응해 나가겠다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com