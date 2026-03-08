홈 한경BUSINESS [속보] 쿠웨이드, 호르무즈 해협 봉쇄에 감산 돌입 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603086031b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.08 09:41 수정2026.03.08 09:41 강홍민 기자 연합뉴스쿠웨이드, 호르무즈 해협 봉쇄에 감산 돌입강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보]“파업 불참하면 해고 1순위”...삼성전자 노조, 직원들 압박 사라지는 전세 매물...서울 새 입주 아파트, 월세 계약이 60% 환율 널뛰기, 6년래 '최고' "여성 고용 1위는 삼성전자…여성 연봉킹은 NH투자증권" “1500원 찍은 환율” 중동 변수에 어디까지 오를까