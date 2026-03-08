사라지는 전세 매물...서울 새 입주 아파트, 월세 계약이 60%

최근 새로 준공한 입주 아파트의 월세 계약 비중이 급증하고 있는 것으로 나타났다. 지난해 6·27 대출 규제로 소유권 이전 조건부 전세대출이 금지된 것이 가장 큰 원인으로 꼽힌다.8일 직방과 연합뉴스가 국토교통부 실거래가시스템에 신고된 서울 아파트 전월세 거래내역을 분석한 결과, 지난해 6·27 대출 규제 이후 서울에서 입주한 새 아파트 4개 단지의 월세(보증부 월세 포함) 계약 비중은 평균 60%였다.같은 기간 서울 아파트 전체 임대차 계약에서 월세가 차지하는 비중이 45.8%인 것에 비해 14%포인트 이상 높아졌다.갱신 계약을 제외한 신규 계약의 월세 비중이 50%에 달한 것과 비교해서도 10%포인트 높다.이처럼 새 입주 단지의 월세 비중이 높은 것은 정부의 가계부채관리 방안으로 전세자금대출 문턱이 높아진 데다 6·27 대출 규제에서 소유권 이전 조건부 전세대출을 금지한 영향이 크다는 분석이다.과거에는 입주아파트의 경우 집주인인 분양 계약자가 건설사로부터 소유권 이전을 받기 전에 임대를 놓고 세입자의 전세 보증금으로 분양 잔금을 치르는 경우가 많았다.이 때문에 입주아파트는 상대적으로 전세 비중이 높은 것이 관례였다. 그런데 6·27 규제로 이런 소유권 이전 조건부 전세대출이 막히면서 임차인이 부족한 전세금을 월세로 돌리는 경우가 많아진 것이다.전문가들은 정부의 강력한 대출 규제가 월세화를 더욱 가속화할 것으로 보고 있다.직방 김은선 빅데이터랩실 랩장은 "정부의 대출 규제가 강화되면서 아파트도 최근 신규 전월세 계약의 절반을 월세가 차지할 정도로 월세화 속도가 가파르다"며 "전셋값이 하향 안정되지 않는 한 임차인의 주거비 부담은 더욱 커질 수밖에 없을 것"이라고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com