방산주 불붙자 '어서 타' 총수 밈까지…한화 시총 4위 껑충

중동 사막을 달리고 있는 K9 자주포. 사진=한화에어로스페이스

이란 사태로 방산주에 대한 투자 심리가 강해지면서 방산기업 다수를 보유한 한화그룹의 시가총액 순위도 상승했다.8일 한국거래소에 따르면 6일 기준 한화그룹 12개 상장사의 시가총액 합산액은 180조6740억원으로 집계됐다.삼성그룹(1433조2720억원)과 SK그룹(826조5930억원), 현대자동차그룹(300조6250억원)에 이어 4위에 올랐다.그간 4위를 지켰던 LG그룹(175조290억원)은 5위로 내려앉았다.이는 한화그룹에서 한화에어로스페이스와 한화시스템 등 방산 관련 계열사의 주가가 이란 사태 이후 상승한 영향이다.한화에어로스페이스의 경우 지난 3일부터 4거래일 동안 주가가 28만6000원 올라 시가총액이 14조7471억원 늘었다. 6일 기준 시가총액은 76조3653억원이다.같은 기간 한화시스템도 주가가 4만5300원 오르며 시가총액이 30조192억원으로 8조5580억원 증가했다.증권가는 방산 기업의 주가가 미국·이스라엘과 이란 전쟁으로 단기간 급등한 가운데 이번 사태 이후에도 중동 지역이 방위력 개선 사업에 나설 것으로 예상된다면서 방산 업종에 대한 투자 의견 '비중 확대'를 제시했다.이동헌·이지한 신한투자증권 애널리스트는 "하메네이 사망을 기점으로 중동 질서는 '억지 유지'에서 '선제 차단' 체제로 구조가 전환될 것"이라며 "자강 논리 확산과 군비 재편 속 방공·유도 무기·정밀 타격·무인 체계 수요는 구조적 확대 국면에 진입할 것"이라고 내다봤다.이한결 키움증권 애널리스트도 "이란 사태가 진정된 이후에도 중동 지역의 종교, 지역 패권을 둘러싼 긴장감은 단기간 해소되기 어려울 것"이라며 "이에 중동 국가들이 국방력 강화를 추진하는 과정에서 국내 방산 업체들의 중동 사업이 확대될 것"이라고 예상했다.그는 "단기적으로 미국·이스라엘-이란 전쟁의 타임 라인에 따라 국내 방산 업체의 주가 변동성이 확대될 것으로 예상하지만, 중장기 관점에서 수주 파이프라인 확대가 주가 우상향 흐름을 이끌 것"이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com