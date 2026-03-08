서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 2026.3.1 사진=연합뉴스

부동산 가격 안정이 단순한 주거 문제를 넘어 가계 소비 회복과 저출생 문제 해결의 핵심 열쇠가 될 것이라는 분석이 나왔다.주거비 부담이 낮아지면 청년층의 결혼 장벽이 낮아지고 가계의 가용 소득이 늘어나 경제 전반에 활력을 불어넣을 것이라는 관측이다.8일 신한지주 미래전략연구소는 ‘집값이 안정되면 달라질 것들’ 보고서에 따르면 한국의 소득대비 주택가격비율(이하 PIR, Price to Income Ratio)은 24.1배로 주요 선진국 중 압도적으로 높은 수준이다.이는 중위소득 가구가 소득을 한 푼도 쓰지 않고 24년 넘게 모아야 내집마련이 가능하다는 의미다.보고서는 자산 불평등의 근본 원인으로 부동산을 지목했다. 현재 상위 20%가 전체 순 자산의 65%를 독점하고 있는 구조에서 부동산 가격 상승은 계층 간 격차를 소득으로 메울 수 없는 수준까지 벌려놓고 있다.특히 주거비 부담이 큰 국가일수록 소비 성향이 낮아지는 경향이 뚜렷한데 한국은 PIR이 가장 높으면서도 소비 성향은 최하위권인 ‘극단적 불균형’상태에 놓여있다.가장 눈에 띄는 대목은 결혼과 출산이 미치는 영향이다. 한국 청년 대다수는 ‘결혼은 곧 주택마련’이라는 고정관념 아래 독립을 준비한다.보고서는 주택 가격이 1% 상승할 때 이듬해 출산율은 0.002명 감소한다고 분석하며 집값이 안정될 경우 출산율 하락 압력의 약 30%를 완화할 수 있을 것으로 내다봤다.금융 수요의 변화도 예상된다. 주거비 부담에서 해방된 청년·신혼부부들의 적금, 개인종합자산관리계좌(ISA), 적립식 펀드 등 자산 형성을 위한 시드 머니 마련에 적극적으로 나설 가능성이 크기 때문이다.연구소 측은 “부동산 가격 안정은 세대 간 후생 격차를 줄이고 소비 여력을 회복시키는 등 가계 삶의 질 전반에 긍정적인 변화를 가져올 것”이라고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com