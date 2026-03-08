이재명 대통령이 11월 16일 서울 용산 대통령실에서 한미 관세협상 후속 관련 민관 합동회의에서 국민의례를 하고 있다. 이 날 회의에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 서정진 셀트리온 회장, 여승주 한화그룹 부회장 등 기업인 7명이 참석했다. 사진=대통령실사진기자단

이재명 대통령이 삼성전자 등 대기업 및 협력 중소기업 관계자들과 상생 협력을 주제로 머리를 맞댄다.강유정 청와대 대변인은 8일 "이 대통령은 오는 10일 '상생협력의 씨앗, 모두의 성장으로 꽃 피우다'라는 슬로건 아래 간담회 '상생을 실천하는 기업인과의 대화'를 주재한다"고 밝혔다.대·중소기업 상생 협력 우수 실천 기업에 대한 격려와 모범사례 확산을 위해 마련된 간담회에는 기업과 정부 관계자 등 모두 38명이 참석한다.민간에서는 삼성전자, SK수펙스추구협의회, 현대차, 한화오션, 네이버를 비롯한 상생 실천 대기업의 상생 담당 사장급 임원 및 협력 중소기업 관계자, 관련 전문가 등이 참석한다.정부에서는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 안규백 국방부 장관 등이 자리하며 청와대 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석 등이 배석한다.강 대변인은 "간담회에서 기업인들은 경영 현장의 생생한 협력 사례를 소개하고 상생 생태계 발전을 위한 다양한 아이디어를 제시할 예정"이라고 설명했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com