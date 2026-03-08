사진=카를로스 고리토 인스타그램 캡처

이재용 삼성전자 회장이 브라질 국빈 만찬 행사에서 진행자의 사진 촬영을 도와준 일화가 뒤늦게 알려지며 화제를 모으고 있다.브라질 출신 방송인 카를로스 고리토는 최근 자신의 인스타그램에 한·브라질 국빈 만찬 행사에서 이 회장과 만난 일화를 소개했다.고리토는 JTBC ‘비정상회담’ 등에 출연해 얼굴을 알린 방송인으로, 주한브라질대사관에서 한국 교육 업무를 맡기도 했다.사연은 이렇다. 지난달 23일 청와대 영빈관에서는 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 국빈 방문을 기념하는 만찬이 열렸다. 행사에는 이 회장을 비롯해 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등 주요 대기업 총수들이 참석했다. 고리토는 당시 행사의 진행을 맡았다.고리토는 “행사의 화려함에 압도됐는지 제 갤럭시 스마트폰이 그만 과거로 돌아가 버렸다”며 “전화, 문자 말고는 아무것도 되지 않았다”고 했다. 이어 “TV 화면을 흐릿하게 캡처한 사진 말고는 기록을 남길 희망이 전혀 없던 찰나, 용기를 내어 ‘갤럭시를 세상에서 가장 잘 아는 분’에게 도움을 청했다”고 했다.고리토는 “그분은 자신의 휴대전화는 ‘아주 잘 작동한다’며 직접 사진을 찍어 나중에 내게 이메일로 보내주겠다고 제안했다”고 했다. 고리토가 말한 ‘갤럭시 스마트폰을 가장 잘 아는 분’은 이 회장이었다.고리토는 실제로 이 회장에게 사진을 전달받았는지 두 사람이 함께 찍은 사진을 인스타그램에 올렸다. 사진 속 이 회장은 밝은 표정으로 고리토와 함께 ‘엄지 척’ 포즈를 취했다.고리토는 “그 친절함에 감사 인사를 전했다”며 “2010년 삼성 장학금 받고 공부하던 외국인 학생이 이렇게 잘 커서 재드래곤(이 회장의 별명)님도 만나고, 뭔가 감개무량한 하루였다”고 소감을 밝혔다.한편 삼성전자는 브라질에 마나우스 공장, 캄피나스 공장 등을 운영하고 있다. 마나우스 공장은 1995년 문을 연 삼성의 브라질 최대 생산 거점으로 알려진 곳이다. 상파울루주에 자리한 캄피나스 공장은 중남미 지역에서 판매하는 모바일 기기를 주로 생산한다. 이 외에도 상파울루 본사와 영업 조직, 연구·개발(R&D) 센터, 디자인 센터 등을 브라질에서 운영하고 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com