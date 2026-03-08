사진=연합뉴스

걸프만과 인근 해역을 지나는 선박들이 이란의 공격을 피하기 위해 중국 배로 위장하고 있다는 보도가 나왔다.영국 일간 파이낸셜타임스가 해상 교통 데이터 플랫폼 ‘마린트래픽’ 데이터를 분석한 결과, 최근 일주일간 선박 최소 10척이 선박 자동 식별 장치(트랜스폰더)에 입력하는 목적지 신호를 ‘중국인 선주’, ‘전원 중국인 선원’, ‘중국인 선원 탑승’ 등으로 변경한 것으로 확인됐다.현재 약 1000척의 선박이 걸프만과 그 인근 해역에 발이 묶인 것으로 전해진다.이란은 걸프만 입구의 호르무즈 해협뿐 아니라 쿠웨이트 인근 해역에서도 민간 선박에 대한 공격을 벌이는 상황이다.선박의 트랜스폰더 신호는 주로 선장 관리하에 인근 선박과 통신해 충돌을 방지하는 목적으로 쓰이는데, 목적지 입력란은 쉽게 수정할 수 있다는 설명이다.트랜스폰더 신호를 변경하는 선박은 컨테이너선부터 유조선까지 다양하며, 화물을 가득 실은 배와 빈 배가 섞여 있다고 FT는 전했다.일례로 ‘아이언 메이든’이라는 이름의 선박은 지난 4일 호르무즈 해협을 전속력으로 통과해 오만 인근 해역에 도달할 때까지 신호를 ‘중국 선주’로 잠시 바꿨다.전쟁 첫날인 지난달 28일 ‘보가지치’라는 연료 탱크선은 호르무즈 해협을 건너는 동안 ‘무슬림 선박 튀르키예’라고 입력한 뒤, 안전한 곳에 도달하자 원래 이름으로 복구했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com