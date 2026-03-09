리얼미터 3~6일 여론조사 결과 발표

이 대통령 국정 지지율 전주대비 1.1%p 상승

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 58.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 9일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3일부터 6일까지 전국 18세 이상 유권자 2004명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행 지지도는 58.2%로 지난 주보다 1.1%포인트(p) 올랐다.‘잘못함’이라고 응답한 부정 평가는 37.1%로 1.1%p 하락했다. ‘잘 모름’은 4.7%였다.리얼미터 측은 “미·이스라엘의 이란 공습으로 환율 1500원 돌파와 코스피 폭락이라는 위기 상황에서 대통령의 100조 원 주식시장 안정 프로그램 지시와 유가 최고가격 지정 검토 등 민생 중심 대응이 위기관리 능력을 긍정적으로 평가받아 지지율이 상승한 것으로 풀이된다”고 분석했다.권역별로는 광주·전라 86.1%로 6.3%p 상승했고, 서울은 54.8%로 4.9%p 상승, 인천·경기는 59.2%로 1.8%p 올랐다. 반면 대전·세종·충청 55.9%로 6.4%p 하락했고, 대구·경북은 2.6%p 내린 43.2%, 부산·울산·경남은 1.5%p 내린 51%를 기록했다.성별로는 남성 55.5%, 여성 60.8%를 기록했다. 연령별로는 30대 52.8%로 5.3%p 올라 상승폭이 가장 컸고, 70대 이상도 56.5%로 5%p 상승했다. 반면 60대는 55.7%로 3.1%p 하락했다.이번 조사는 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 표본오차 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 응답률 4.7%다. 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com