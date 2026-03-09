경희대학교 경영대학원, 2026학년도 전기 입학식 개최

경희대학교 경영대학원(원장: 강재식)은 5일 경희대학교 서울캠퍼스 오비스홀 151호에서 2026학년도 전기 입학식을 개최했다.이번 입학식은 총 2부로 나눠서 진행되었다. 먼저 1부 행사는 △개식선언 △입학허가 △환영사 △교수소개 △축하공연 등의 순서로 진행되었다. 올해 행사에서는 처음으로 AI 실시간 통역 솔루션을 도입하여 외국인 신입생들의 행사 이해도를 높였다.경영대학원 강재식 원장은 축사에서 경영대학원의 새로운 방향성을 제시하며 입학생들을 격려하였고, “신입생 여러분의 입학을 진심으로 축하드리며, 앞으로의 여정에 많은 성취가 있기를 기원한다”라고 응원했다.2부 행사로는 제61대 원우회 소개 및 학사에 대한 안내가 진행되었다.2026학년도 전기 경희대학교 경영대학원에는 일반석사과정 133명, 군위탁과정 157명, 국제반과정 103명 등 총 399명의 신·편입생이 입학하였다. 이날 행사에는 입학식을 축하하기 위해 강재식 경영대학원장을 비롯하여 왕성종 총동문회장, 전갑희 원우회장 및 각 학과별 학과장 및 주임교수들이 참석해서 자리를 빛냈다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com