삼성SDI 인터배터리 2026 부스 조감도. 사진=삼성SDI

삼성SDI가 11일부터 사흘간 서울 코엑스에서 열리는 인터배터리 2026에서 AI 시대를 겨냥한 고품질 배터리 솔루션과 신기술을 공개한다.삼성SDI는 이번 전시에서 ‘AI thinks, Battery enables(AI의 상상, 배터리가 현실로)’를 슬로건으로 참가 업체 중 최대 규모 전시관을 운영하고 다양한 배터리 기술과 제품을 선보인다.특히 휴머노이드 로봇 등 ‘피지컬 AI’용으로 개발 중인 파우치형 전고체 배터리 샘플을 처음 일반에 공개한다.이 배터리는 높은 에너지 밀도와 출력, 안전성을 동시에 확보한 것이 특징으로, 공간 제약이 큰 로봇에 적합하도록 경량화와 소형화를 고려해 개발되고 있다.로봇은 탑재 공간이 제한된 동시에 움직임에 따라 순간적인 전력 피크가 발생하기 때문에 고출력과 장시간 사용이 가능한 배터리가 요구된다.삼성SDI는 이러한 요구에 대응하기 위해 높은 안전성과 출력을 갖춘 전고체 배터리를 개발하는 한편 파우치형 폼팩터도 병행 개발하고 있다.삼성SDI는 그동안 전기차용 각형 전고체 배터리를 중심으로 기술을 개발해 왔으며, 향후 폼팩터 다변화를 통해 휴머노이드 로봇, 항공 시스템, 차세대 웨어러블 등 다양한 분야로 적용을 확대한다는 계획이다.전고체 배터리는 내년 하반기 양산을 목표로 개발 중이다.이번 전시의 콘셉트는 ‘Inside AI’로 산업 현장과 일상에서 배터리가 어떻게 활용되는지를 보여주는 방식으로 구성됐다.전시관 메인 공간은 실제 IT 기업 데이터센터를 구현한 형태로 꾸며졌으며 중앙에는 UPS 모형이 설치된다.이 UPS에는 삼성SDI의 UPS용 배터리 ‘U8A1’이 탑재된다. 이 제품은 각형 배터리 폼팩터에 LMO(리튬망간산화물) 소재를 적용해 고출력과 안전성을 확보한 AI 데이터센터 전용 배터리다.고에너지 밀도를 구현해 기존 제품 대비 공간 효율을 33% 높였으며 적은 수의 배터리로도 데이터센터에 필요한 전력을 안정적으로 공급할 수 있다.또한 AI 전력 수요가 급증할 때 전력 품질을 안정화하는 기능도 갖췄다.UPS존 뒤편 BBU 존에서는 데이터센터 서버 내부에 탑재되는 BBU용 고출력 배터리를 처음 공개한다.이 제품은 하이니켈 NCA 양극재와 SCN 음극재를 적용한 고용량 원통형 배터리로, 서버와 직접 연결해 전력 피크에 즉각 대응할 수 있다.또한 저장 대기시간을 50% 이상 늘려 정전 시 데이터 저장 시간을 확보했다.ESS 분야에서는 삼성배터리박스(SBB) 풀 라인업이 전시된다.관람객들은 컨테이너형 ESS인 SBB 1.5 내부와 함께 모듈 내장형 직분사(EDI) 시스템 등 안전 기술을 확인할 수 있다.ESS용 화재 예방 소프트웨어 ‘삼성배터리인텔리전스(SBI)’도 처음 공개된다.이 시스템은 AI 기반으로 배터리 상태와 수명, 이상 여부를 분석해 위험 징후를 사전에 탐지하는 프로그램으로, 전 세계 1400여 개 ESS 사이트에서 수집된 데이터를 머신러닝으로 학습해 배터리 상태를 예측한다.이와 함께 인터배터리 어워즈 수상작인 ‘700Wh/L 고에너지 각형 배터리’도 전시된다.이 배터리는 각형 기준 최고 수준인 700Wh/L 에너지 밀도를 구현해 1회 충전으로 최대 800km 주행이 가능하며 급속 충전과 고출력 성능을 갖춘 차세대 전기차 배터리 기술로 평가된다.삼성SDI는 각형 배터리에 ‘No TP(No Thermal Propagation)’ 열확산 방지 기술과 스태킹 공법을 적용해 높은 에너지 밀도와 화재 안전성을 확보했다고 설명했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com