사진 = 삼성전자

삼성전자가 지난해 글로벌 TV 시장에서 20년 연속 세계 1위를 기록했다. 혁신 제품들을 꾸준히 출시하는 영향으로 분석된다.8일 삼성전자가 지난해 전체 글로벌 TV 시장에서 매출 기준 점유율 29.1%를 기록했다고 밝혔다. 이로 인해 업계에서 20년 연속 세계 1위를 달성했다.글로벌 시장조사기관 옴디아에 따르면 2500 달러(약 373만원) 이상 프리미엄 시장에서 삼성전자가 QLED, OLED, 라이프스타일 TV 등을 앞세웠다. 이에 매출 점유율 54.3%를 기록했다. 1500 달러(약 224만원) 이상 시장에서도 52.2% 점유율을 기록해 1위를 유지했다.지난 2006년 삼성전자가 '보르도 TV'를 출시한 이후 글로벌 TV 시장 1위를 20년째 지키고 있다. 당시 기존 디자인 틀을 깼다는 평가로 시장 점유율 1위(14.6%)에 처음 올랐다. 이어 2009년 LED TV, 2011년 스마트 TV를 출시해 업계를 주도했다.2015년에 ‘더 세리프’, 2017년에는 ‘더 프레임’ 등 라이프스타일 TV 영역을 개척했다. 잇달아 퀀텀닷 기술 기반 QLED TV와 8K TV, 그리고 마이크로 LED 등 초고해상도 제품을 선보였다.2년 전 삼성전자가 업계 최초로 AI TV를 출시했고 지난해에는 통합 AI 플랫폼을 구축했다. 통합 플랫폼은 사용자와 상호 작용하는 ‘비전 AI 컴패니언(VAC)’ 기능의 고도화 기술로 평가됐다. 이와 같은 혁신 기술들이 현재 글로벌 TV 업계 내 다양한 표준이 됐다는 분석이다.올해 삼성전자가 프리미엄 제품 라인업에 마이크로 RGB TV 제품을 추가한다. 마이크로RGB TV는 스크린에 미세한 RGB LED 배열로 색상을 정밀하게 제어하는 기술이다. 이에 더해 미니 LED 등 보급형 라인업도 포함해 시장 강화에 나선다.삼성전자측은 이와 같은 20년 연속 1위 달성이 전 세계 소비자들이 보내준 삼성에 대한 믿음 덕분이라며 감사를 표했다. 또 삼성전자 DNA를 기반한 제품과 서비스로 소비자들에게 보답하겠다고 덧붙였다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com