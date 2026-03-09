박정원 두산그룹 회장이 미국 라스베이거스 ‘콘엑스포 2026’ 현장을 찾아 두산밥캣의 미니트랙로더에 직접 탑승해 스캇 박 두산밥캣 부회장의 설명을 듣고 있다. 사진=두산그룹

박정원 두산그룹 회장이 두 달 만에 다시 미국 라스베이거스를 찾아 현장경영 행보를 이어갔다.8일 두산그룹에 따르면 박 회장은 7일까지 미국 라스베이거스에서 열린 북미 최대 건설장비 전시회 '콘엑스포(CONEXPO) 2026'를 방문했다.지난 1월 CES 2026 참석과 2월 국내 주요 사업장 방문에 이은 현장경영의 일환으로, 그룹 핵심 사업인 건설장비 부문의 경쟁력을 점검하기 위해서다.박 회장은 현장에서 두산밥캣과 두산모트롤 부스를 찾은 데 이어 글로벌 경쟁사 전시관도 둘러보며 인공지능(AI) 기반 생산성 향상 기술과 무인화 기술의 상용화 현황을 집중적으로 점검했다.박 회장은 건설장비 시장의 AI 기술 변화에도 주목했다. 그는 "건설장비와 작업현장에 적용되는 AI기술의 발전 속도가 빨라지면서 하드웨어 기술력을 중요하게 여기던 건설장비 시장의 판도가 바뀌고 있다"면서 "오랜 업력을 통해 축적한 두산밥캣의 독보적 데이터를 바탕으로 차별화된 AI기술을 내놓으면서 건설장비의 미래를 제시하고 시장을 선도해 나가자"고 말했다.지난 3~7일(현지 시간) 열린 콘엑스포는 'Breaking New Ground'를 주제로 AI 기반 자동화·자율화 기술과 전동화 장비, 커넥티드 데이터 솔루션 등 ‘지능형 건설현장’을 핵심 화두로 제시했다.두산밥캣은 라스베이거스 컨벤션센터 웨스트홀에 전시관을 마련하고 AI·전동화·자율화 기술을 적용한 소형 로더와 굴착기 등 30여 종의 장비를 공개했다.핵심 제품군인 소형 로더 라인업을 보급형 '클래식(Classic)'과 고급형 '프로(Pro)'로 이원화하는 브랜드 전략도 처음 선보였다.'프로' 모델에는 AI 기능이 본격 적용됐다. 음성 인식으로 50가지 이상의 기능을 제어하는 '잡사이트 컴패니언'과 주변 장애물·사람을 인지해 자동으로 감속하거나 멈추는 '잡사이트 어웨어니스' 등을 선택적으로 장착할 수 있다.두산밥캣이 자체 개발한 ‘잡사이트 컴패니언’은 경험이 적은 작업자도 AI 안내를 통해 숙련 작업자 수준의 작업을 수행하도록 돕는 기술로 올여름 출시될 예정이다.이 기술은 CES 2026에서 업계 최초로 공개됐으며 콘엑스포 '넥스트 레벨 어워드' 파이널리스트에도 올랐다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com