전용 59~152㎡까지 다양, 3.3㎡ 당 평균 1800만원대에 나와

‘인천 서구 랜드마크’ 청약통장 없이도 신청 가능

19일 청약 접수에 들어가는 검암역 로열파크씨티 푸르지오 전경. 사진=DK아시아

2020년 최초 분양 당시 인천 역대 청약경쟁률 기록을 세웠던 ‘검암역 로열파크씨티 푸르지오’가 다시 분양 시장에 나온다.‘검암역 로열파크씨티 푸르지오’ 시행사 DK아시아는 오는 19일 1단지 중 자사 보유분 197가구에 대한 청약 신청을 받는다고 밝혔다. 해당 단지는 2023년 입주해 이제 입주 3년 차에 불과한 새 아파트이다.전용면적 타입별 가구 수는 ▲59㎡A 81세대 ▲59㎡B 15세대 ▲74㎡B 14세대 ▲84㎡A 63세대 ▲84㎡B 19세대 ▲152㎡ 5세대로 면적마다 다양하게 구성됐다.3.3㎡(평)당 평균 분양가는 1800만원대로 책정됐다. 이에 따라 전용면적 59㎡ 분양가는 4억원대, 84㎡는 5억원대로 2026년 2월 공급된 ‘포레나더샵인천시청역’ 전용 59㎡(7억4,440만원), ‘검단신도시 우미린더시그니처’ 전용 84㎡ 실거래가(8억500만원) 대비 2억원 가량 저렴하다.분양 신청시 청약 통장이 필요 없으며 입주자 모집공고일 기준 국내에 거주하는 만 19세 이상이면 전국에서 누구나 신청가능하다. 접수일은 3월 19일(목) 하루 동안으로 다음 날인 3월 20일(금) 당첨자 발표를 하며 3월 21일(토)부터 23(월)까지 3일간 계약이 진행된다.입주기간은 2026년 11월 30일까지로 지정돼 기존 주택 처분 및 자금 마련기간이 충분한 편이다.‘검암역 로열파크씨티 푸르지오’는 1, 2단지 합쳐 총 4805가구 대단지로 2020년 최초 분양할 당시부터 6성급 호텔 수준의 수영장과 골프연습장, 피트니스센터 등 하이엔드 커뮤니티 시설과 조경으로 주목 받았다. 1순위 청약에선 3134가구 모집에 8만4730건 신청이 몰려 평균 27대 1의 높은 경쟁률로 흥행에 성공했다.DK아시아는 오는 3월 10일(화) 홍보관(인천 서구 한들로 33)을 개관할 예정이다. 방문고객은 하이엔드 커뮤니티 투어와 타입별 샘플하우스를 통해 실제 세대와 단지 안을 살펴볼 수 있으며 ‘로열 트레인’을 통해 조경 투어 프로그램도 체험할 수 있다.이번 197가구 계약자에게는 국내 최대 규모 55인승(66ft) 파워 카타마란 요트를 3년간 무상으로 탑승할 수 있는 혜택도 제공된다.민보름 기자 brmin@hankyung.com