거산이앤지, 종합 엔지니어링 역량 기반 '종합정밀안전진단' 서비스 구체화

건축종합설계감리시공회사 거산이앤지(대표 이용철)가 29년간 축적한 종합 엔지니어링 역량을 바탕으로 외식업 특화 '종합정밀안전진단' 서비스를 구체화하였다고 9일 밝혔다. 거산이앤지는 건축·소방·전기·통신·기계설비 5개 분야를 통합 운영하는 강점을 살려, 외식업 특성상 발생하는 전기 과부하, 주방 화재, 인테리어 임의 시공 등 복합적 위험을 한 번에 진단하는 체계를 구축했다.거산이앤지는 경기 하남 소재 대형 쇼핑몰 푸드코트 전기·소방설비 감리 등 외식 시설 안전관리 실적을 보유하고 있다. 주방 화재안전, 전기 과부하 관리, 인테리어 공사 품질 검증을 하나의 진단 체계로 통합해 외식업체가 겪는 복합적 안전 리스크를 효과적으로 관리할 수 있는 시스템을 갖췄다.최근 수도권 대형 백화점 내 유명 패밀리 레스토랑을 대상으로 종합정밀안전진단을 수행한 결과, 거산이앤지는 전기·소방·피난 전 분야에서 총 19건의 화재 위험 요소를 발견하고 개선안을 제시했다. 누전차단기 미설치, 감지기 비닐커버 미제거로 인한 화재감지 불가, 비상구 자동문 설치 등 법규 위반 사항부터 방염제품 미사용까지 다양한 문제가 확인됐다. 거산이앤지는 ISO31000 기반 위험도 평가를 통해 각 위험 요소를 중대(D등급) 5건, 조치 필요(C등급) 14건으로 분류하고 우선순위별 개선 로드맵을 제공했다.거산이앤지는 5개 분야 72명의 전문 인력을 보유하고 있어, 프로젝트별로 필요한 전기·소방·인테리어 전문가를 한 팀으로 구성해 현장을 동시에 진단한다는 점이다. 각 분야 전문가가 위험 요소를 실시간으로 교차 확인하고, 열화상 카메라 등 과학적 장비를 활용해 육안으로 확인하기 어려운 전기설비 과열 상태까지 정밀 진단한다. 또한 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 등 외식업에 적용되는 법규 준수 여부를 함께 점검해 법적 리스크까지 관리한다.이용철 거산이앤지 회장은 "중대재해처벌법 시행 5주년을 맞아 외식업계의 안전관리 수준이 한 단계 높아질 필요가 있다"며 "주방 화재, 전기 과부하, 인테리어 시공 품질이 복합적으로 얽혀 있어 한 분야만 진단해서는 위험을 놓칠 수밖에 없다. 29년간 축적한 통합 역량이 바로 이런 사각지대를 없애는 핵심"이라고 강조했다.추후 거산이앤지는 외식 프랜차이즈 본사를 대상으로 종합정밀안전진단 서비스를 확대할 계획이다. 신규 매장 오픈 전 사전 진단부터 기존 매장 정기 점검까지 체계적인 안전관리 시스템을 제안하고, 백화점 및 대형 쇼핑몰 입점 매장 대상으로도 서비스를 확장한다. 또한 외식업계 안전 표준 모델을 제시해 업계 전반의 화재안전 수준 향상에 기여한다는 목표다.한편, 거산이앤지는 1995년 설립 이후 건축·소방·전기·통신·기계설비 5개 분야를 통합 운영하며 설계부터 감리, 시공, 점검, 유지관리까지 원스톱 서비스를 제공해온 종합 엔지니어링 회사다. 이러한 통합 역량이 외식업 화재안전 분야에서 '종합정밀안전진단'이라는 차별화된 서비스로 구체화됐다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com