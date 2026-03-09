자발적 연장시험 참여율 95% 등 마지막 단계 진입

아리바이오는 자사가 글로벌 임상 3상(POLARIS-AD)을 진행 중인 경구용 알츠하이머병 치료제 AR1001에 대해 임상 완료 환자 95% 이상이 추가 연장시험에 참여한다고 9일 밝혔다.POLARIS-AD는 전 세계 13개국 230개 기관에서 초기 알츠하이머병 환자 1535명을 대상으로 진행되고 있으며 진척률이 90%를 넘은 상태이다. 52주의 메인 시험 종료 후에는 환자가 자발적으로 선택적 연장 시험(Extension Study)에 참여할지 결정할 수 있다.아리바이오에 따르면 현재 메인 임상 투약을 완료한 임상 대상 대다수인 95%가 1년간 진약을 투여받는 추가 연장 시험을 선택했다. 이는 AR1001의 효능과 안전성, 그리고 기존 주사제 대비 경구제로서 복약 편의성이 치료 과정에서 입증된 결과로 분석된다. 임상 중도 탈락률은 예상치(25%)를 밑도는 약 15% 수준이다.프레드 킴 아리바이오 미국지사장은 “자발적 연장시험 참여율이 예상보다 높은 것은 환자와 보호자가 AR1001의 효능과 안전성을 직접 경험했기 때문이며, 이에 따라 임상약을 추가로 제조했다”고 전했다.킴 지사장은 “이번 AR1001 글로벌 임상3상은 올해 2분기 투약 완료 후 3분기 중 탑 라인 결과 발표가 예정돼 있으며, 높은 연장시험 참여율과 낮은 중도 이탈률은 향후 발표될 임상 결과의 신뢰도를 높이는 중요한 기반이 될 것”이라고 덧붙였다.아리바이오는 3월 17일부터 덴마크 코펜하겐에서 열리는 ‘2026 알츠하이머-파킨슨병 국제학회(ADPD)’에서 이번 임상3상 전반을 소개할 계획이다. 이 자리에선 알츠하이머 임상 분야 석학인 샤론 샤(Sharon Sha) 스탠퍼드 대학교 신경과 교수가 AR1001의 임상3상 현황과 알츠하이머병 1차 치료제로서의 개발 전략을 공개한다.한편 아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와 합병을 추진 중이다. 합병 예정 기일은 오는 2026년 6월 5일이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com