미라클레어 수면이갈이 측정 웨어러블 '굿딥스', 식약처 2등급 의료기기 인증

수면 헬스케어 기업 미라클레어(대표 변정환)는 자사 수면이갈이 모니터링 기기 '굿딥스(goodeeps)'가 식품의약품안전처 2등급 의료기기 인증을 했다고 밝혔다. 회사는 굿딥스가 국내 첫 수면이갈이 측정용 근전도계 2등급 의료기기 인증 사례라고 설명했다.굿딥스는 측두근에서 발생하는 근전도(EMG) 신호를 기록하는 웨어러블 의료기기다. 수면 중 턱 근육에서 발생하는 전기적 신호를 감지해 데이터를 저장하며, 수집된 신호는 모바일 애플리케이션을 통해 전송된다. 이후 클라우드 기반 분석 시스템에서 처리되며, 이 과정에는 AI 기반 데이터 분석 알고리즘이 적용된다. 분석 결과는 이갈이 발생 횟수, 시간대별 분포 등 정량화된 형태로 제공되며, 의료진은 이를 환자 상담 과정에서 참고 자료로 활용할 수 있다.수면이갈이는 수면 중 무의식적으로 이를 갈거나 강하게 무는 행동으로, 치아 마모, 보철물 손상, 턱관절 통증 등과 연관될 수 있다. 그러나 수면 상태에서 발생하는 특성상 환자가 직접 인지하기 어렵고, 객관적 측정 자료 확보에 한계가 있었다. 기존 임상 환경에서는 환자 진술이나 간접적 소견에 의존하는 경우가 많았다.굿딥스는 근전도 기반 측정을 통해 수면 중 턱 근육 활동을 기록하고 이를 정량화하도록 설계됐다. 제품은 병원 대여형 구조로 운영되며, 의료기관이 환자에게 3~5일간 기기를 대여하면 환자는 자택에서 데이터를 수집한다. 이후 의료진은 웹 기반 분석 플랫폼을 통해 결과를 확인한다. 이는 병원 내 고정식 검사 장비 없이 실제 수면 환경에서 데이터를 확보할 수 있도록 구성된 방식이다. 현재 전국 다수의 치과 의료기관에서 도입·운영 중이다.미라클레어는 국내 치과 의료기관 중심의 유통 확대를 추진하고 있으며, 일본·대만 등 해외 시장에도 제품을 공급하고 있다. 국내에서는 건강보험 적용을 위한 관련 절차를 준비 중이다.변정환 대표는 "임상 상담 과정에서 참고 가능한 객관적 데이터를 제공하는 것이 목적"이라며 "AI 기반 분석 체계를 통해 데이터 활용도를 높이고, 데이터 기반 진료 환경 구축에 지속적으로 주력하겠다"고 말했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com