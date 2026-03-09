아바스 아라그치 이란 외무장관. 사진=연합뉴스

“영구적 종전이 이뤄질 때까지 싸우겠다.”미국과 이스라엘의 공격으로 지난달 28일(현지시간) 시작된 전쟁과 관련해 아바스 아라그치 이란 외무장관이 일시 휴전에는 만족할 수 없다며 이같이 밝혔다.8일 보도된 미 NBC뉴스와 인터뷰에서 아라그치 장관은 미국과 이스라엘이 작년 6월의 '12일 전쟁'을 끝내기 위한 휴전을 파기했다고 주장했다.그러면서 "전쟁의 영구적 종결이 필요하다"며 "거기에 도달하지 않는 한 우리는 우리 국민과 우리 안보를 위해 계속 싸워야 할 것이라고 생각한다"고 강조했다.지난번(작년 6월 '12일 전쟁')에 우리는 휴전을 받아들였지만, 이번에는 그럴 수 없다고 그는 주장했다.러시아의 지원을 받고 있느냐는 질문에도 답했다.아라그치 장관은 "우리는 러시아와 전략적 파트너십을 맺고 있다"며 "이란과 러시아 간 군사협력은 새로운 것이 아니고 비밀도 아니다"며 "과거에도 있었고, 미래에도 계속될 것"이라고 말했다.러시아가 미군 위치 정보를 제공했는지 묻자 아라그치 장관은 "그들(러시아)은 많은 다른 경로로 우리를 돕고 있다"면서 "상세한 정보는 갖고 있지 않다"고 말했다.그는 또 이란이 주변 국가들을 공격하는 것에 대해 "우리는, 불행하게도 우리 이웃들의 땅에 있는 미군 기지와 미국의 시설, 미국의 자산을 공격하고 있다"고 전했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com