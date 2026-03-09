메트로시티 자산 데시앙 투시도. 태영건설 제공

경남 창원시 마산합포구 부동산 시장을 이끌 새 대단지 브랜드 아파트가 시장에 나온다.태영건설은 마산합포구 자산동 83-2번지 일원에서 추진되는 ‘자산구역 주택재개발 정비사업’을 통해 조성되는 ‘메트로시티 자산 데시앙’을 5월 중 공급할 계획이라고 9일 밝혔다.단지는 지상 33층, 총 1250가구에 달한다. 이중 일반분양 물량은 738가구이며 규모로 △59㎡A 221가구 △59㎡B 27가구 △72㎡A 253가구 △72㎡B 114가구 △84㎡A 27가구 △84㎡B 96가구 등 실수요에게 선호도가 높은 조성된다.또 ‘메트로시티 자산 데시앙’이 완공되면 창원 내에서 총 7055가구 규모의 ‘메트로시티’ 브랜드 타운을 완성하는 단지로서 주목 받을 것으로 기대된다.특히 이번 단지는 2026년 이후 입주가 전무한 마산합포구에서 5년 만에 선보이는 브랜드 대단지 아파트로서 희소성이 높다. 무학초등학교가 단지와 인접한 ‘초품아’ 입지로, 입주민 자녀들이 안전하게 도보로 통학이 가능하다. 인근에 마산중, 마산고 등 명문 학군도 걸어서 이용할 수 있다.단지 주변은 무학산과 추산근린공원이 감싸고 있는 숲세권이며 일부 세대에서는 마산항 파노라마 조망을 만끽할 수 있다. 롯데마트, 이마트, 신세계백화점, 스타벅스, 창원NC파크 등 주요 생활인프라가 자동차 10분 거리에 위치하며 마산의료원과 창원제일종합병원도 가깝다.개발호재도 많다. 부산 부전역에서 김해를 거쳐 창원 마산역까지 약 51km를 연결하는 부전-마산 복선전철도 개통을 앞두고 있다. 옛 마산항 부지를 활용한 마산해양신도시 개발 사업에는 디지털 마산자유무역지역 조성도 포함돼 2029년까지 약 3809억원이 투입돼 3만3089㎡ 규모 ‘D.N.A.(Data, Network, AI) 혁신타운’ 건립이 기대되는 상황이다.단지는 남향 위주 배치와 넉넉한 동간 거리로 채광과 통풍, 쾌적성을 다 갖췄다. 공원형으로 꾸려진 지상에는 그린 프라자, 아띠랑스 가든 등 데시앙만의 프리미엄 조경 설계를 엿볼 수 있고 피트니스센터, 실내 골프 연습장, 사우나, 프라이빗 영화관, 코인 세탁소, 카페형 도서관, 뮤직 스튜디오 등도 주민 공동시설에 마련될 예정이다.전 세대 유리난간 창호가 시공돼 쾌적한 조망을 살릴 것으로 보인다. 2~3세대마다 라인별 엘리베이터도 2대씩 설치된다.분양 관계자는 “마산 합포구에서 오랜만에 선보이는 대단지이자 지역을 대표하는 ‘메트로시티’ 브랜드의 계보를 잇는 랜드마크로서 지역민 기대에 부응하는 고품격 주거 공간을 선보일 것”이라며 “대단지 브랜드 아파트, 우수한 교육 환경과 배산임수 명당 입지 등을 고루 갖춰 분양 전부터 문의가 이어지고 있다”고 말했다.한편 ‘메트로시티 자산 데시앙’ 견본주택은 창원시 마산합포구 오동동에 5월 개관한다. 현재는 홍보관에서 사전예약제로 주말 분양사업설명회가 진행되고 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com