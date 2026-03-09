-더인벤션랩 투자로 중소기업 대상 B2B SaaS 사업 확장 가속화

-청구부터 수금·미수 관리까지 전 과정 자동화로 업무 효율 극대화

-업무 시간 79% 절감 및 장기 연체 83% 감소 등 실질적 성과 입증

(사진=데브올컴퍼니)

데브올컴퍼니는 초기투자 전문 액셀러레이터(AC)인 더인벤션랩으로부터 시드 투자를 유치했다고 밝혔다. 청구스는 중소기업의 돈과 관련된 반복 행정 업무를 자동화하는 B2B SaaS(기업용 서비스형 소프트웨어) 플랫폼이다.청구스의 이용 방식은 직관적이다. 사용자가 최초 1회 청구서를 생성하면 이후 모든 절차가 시스템을 통해 자동으로 진행된다. 계좌 연동을 실시간으로 확인해 입금 여부를 파악하고, 미입금이 발생할 경우 정중한 안내 메시지를 주기적으로 발송한다. 이와 동시에 세금계산서와 현금영수증 발행, 카드 결제 링크 전송까지 하나의 흐름 내에서 완결되는 구조다.이 서비스는 파편화되어 있던 청구와 수금, 미수 관리 프로세스를 통합하여 처리하는 데 집중했다. 실제 도입 기업들의 데이터를 분석한 결과, 업무 처리 시간은 최대 79% 단축되었으며 장기 연체 건수는 83% 이상 감소하는 유의미한 성과를 거두었다. 아울러 기존 결제 대행(PG) 서비스 대비 카드 결제 수수료를 최대 1.5% 낮춰 비용 절감 효과까지 제공하고 있다. 현재 500개 이상의 거래처가 청구스를 통해 정산 업무를 효율화하고 있다.데브올컴퍼니는 서비스 고도화를 위해 올해 1월 서울평가정보와 전략적 업무협약을 체결하고 미수금 회수 연계 체계를 구축했다. 이를 통해 신용조사 착수금 무료 혜택과 14% 고정 추심 수수료 조건을 확보하여, 단순 관리를 넘어 실제 회수 단계까지 빈틈없이 연결한다. 관련 기술에 대해서는 이미 특허(제10 - 2923693호) 등록을 마친 상태다.투자를 주도한 더인벤션랩은 김진영 대표가 2014년 설립한 중기부 등록 액셀러레이터다.작년 한 해에만 53건, 총 80.7억 원 규모의 투자를 집행하며 누적 177개 기업에 투자하는 등의 포트폴리오를 보유하고 있다. 특히 팁스(TIPS) 18개사와 립스(LIPS) 22개사를 연계하는 등 초기 스타트업의 성장을 돕는 네트워크를 가동 중이다.이장규 데브올컴퍼니 대표는 "열심히 노력해서 만든 가치가 정당하게 보상받는 세상을 청구스로 만들어가겠다"며 포부를 전했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com