사진: 인트라포스 제공

데이터 기반 투자정보 서비스를 제공하는 인트라포스(Intraforce)가 국제표준화기구(ISO)가 제정한 품질경영시스템 ISO 9001 인증을 획득하며 서비스 운영 및 관리 체계의 신뢰성을 인정받았다.인트라포스는 인사이트 정보 분석과 시장 데이터 기반 인사이트 서비스를 제공하는 정보기술형 기업으로, 이번 인증을 통해 투자정보 콘텐츠의 생산·분석·관리 및 서비스 운영 전반의 품질 관리 체계가 국제 기준에 부합함을 입증했다고 밝혔다.ISO 9001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 품질경영 국제 인증으로, 기업의 서비스 제공 과정과 내부 관리 시스템이 체계적으로 운영되고 있는지를 평가해 부여되는 글로벌 표준이다.인트라포스는 정보 서비스의 신뢰성과 정확도를 높이기 위해 △데이터 기반 분석 프로세스 구축 △콘텐츠 품질 관리 △서비스 운영 절차 표준화 △지속적인 내부 점검 및 개선 시스템 등을 운영해 왔다. 특히 시장 데이터 분석과 정보 전달 과정에서 객관성과 체계성을 강화하는 데 집중하며 서비스 품질 고도화를 추진해왔다.회사 관계자는 "이번 ISO 9001 인증을 통해 서비스 운영과 관리 체계가 보다 체계적으로 정립됐음을 확인했다"며 "앞으로 데이터 관리와 정보보안 체계를 더욱 강화해 신뢰도 높은 정보 서비스를 제공할 수 있도록 시스템 구축과 운영 고도화에 집중하겠다"고 전했다.인트라포스는 향후 데이터 분석 기술과 정보 서비스 역량을 기반으로 금융 정보 플랫폼 경쟁력을 강화하고, 체계적인 품질경영 시스템과 정보보안 관리 체계를 갖춰 서비스 신뢰도를 지속적으로 높여 나갈 계획이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com