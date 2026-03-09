뉴트리디데이, 네이버 스토어팜에서 김선호 텀블러 증정 이벤트 실시

건강기능식품 브랜드 뉴트리디데이(Nutri D-DAY)가 브랜드 모델 김선호와 함께한 텀블러 굿즈 이벤트를 네이버 스토어팜에서 단독으로 진행한다. 이번 프로모션은 모델 발탁 이후 진행된 포토카드 이벤트에 이어 선보이는 두 번째 브랜드 굿즈 캠페인이다.이번 이벤트는 3월 9일부터 3월 31일까지 약 3주 동안 운영된다. 다가오는 봄 시즌을 맞아 일상 속 건강 관리와 친환경 생활을 제안하는 취지로 마련됐으며, 텀블러 사용을 통해 일회용품 소비를 줄이는 생활 습관을 유도하는 것이 특징이다.참여 방식은 두 가지로 구성됐다. 먼저 뉴트리디데이의 대표 제품을 묶은 '데일리 액상 3종 세트'를 구매하면 김선호 텀블러가 제공된다. 해당 세트는 시그니처 파이토이뮨 멀티비타민 앤 미네랄 2개, 마그네슘 멀티비타민 비오틴 1개, 바이탈이뮨 100억 프로바이오틱스 1개로 구성돼 다양한 영양을 균형 있게 관리할 수 있도록 마련됐다.또한 기획전 대상 제품을 구매한 뒤 포토 리뷰를 작성하고, 리뷰 화면을 캡처해 톡톡 문의로 전송하면 이벤트에 참여할 수 있다. 참여가 확인된 고객에게는 굿즈인 김선호 텀블러가 증정된다.뉴트리디데이 관계자는 "브랜드 모델 김선호와 함께 팬들이 일상에서 건강한 루틴을 이어갈 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "오랫동안 사용할 수 있는 텀블러를 통해 단순한 굿즈 이상의 의미 있는 경험을 전달하고자 했다"고 말했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com