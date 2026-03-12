심고, 바르고, 뿌리고···탈모 잡는 '저승사자' [강홍민의 굿잡]

[강홍민의 굿잡]

'탈모 전문가' 양미경 MX의원 원장·콘스탄트 연구소장

양미경 MX의원 원장

불과 십 수 년 전만 해도 탈모는 중년 남성들의 고질병으로만 인식돼 왔다. 하지만 최근 남녀, 그리고 노소를 불문하고 탈모로 인한 스트레스를 받는 이들이 늘어나고 있다.자고 나면 우수수 빠지는 모발에 자신감은 바닥으로 떨어지고, 심지어 우울증과 대인기피증까지 유발하며 현대사회의 악으로 불리는 ‘탈모’. '탈모인 천만시대'를 살아가는 현재 혹자는 다이어트와 탈모를 해결하는 치료제가 나오면 노벨의학상은 따 놓은 당상이라는 우스갯소리가 나올 정도다.‘탈모 방지’ 더 나아가 ‘모발 생성’에 관심이 쏠리고 있는 현재, 탈모치료제는 쏟아지지만 아이러니하게도 탈모로 고통 받는 이들은 늘어나고 있다.2000년대 초반 탈모 전문 병원을 개원해 현재까지 탈모인들에게 모발의 새 생명을 불어 넣어주는 양미경 MX원장을 만났다. 탈모케어부터 모발 이식 수술을 넘어 탈모 치료제 영역까지 넘나드는 양 원장을 만나 탈모의 세계를 들어봤다.“서울대병원에서 전문의로 그리고 교수로 근무하다가 2000년도부터 지금 이 자리에서 개원해 지금까지 운영해 오고 있어요. 지금이야 탈모 전문 병원이 많지만 당시 탈모전문병원은 저희밖에 없었죠.”“그렇다고 봐야죠. 당시에는 탈모를 병원에서 치료한다는 개념이 별로 없을 때였어요. 미용시장이 커지면서 피부과를 많이 찾긴 했으나 탈모 전문 병원에 찾아오진 않았으니까요.”“지금도 그렇지만 당시에도 피부 미용 시장이 커지던 시기였어요. 가만히 보니 피부과 의사와 환자와의 관계가 치료의 개념보다는 서비스 적인 마인드가 크다고 생각했어요. 환자의 병을 고쳐준다는 보람보다 상업적인 부분이 더 컸던 거죠. 반면 탈모는 환자들이 절실하고 치료 이후 보람도 배가 됐었죠. 그리고 무엇보다 탈모 시장이 커질 거라고 봤어요.”“처음엔 피부 미용도 조금씩 하면서 탈모 환자들에게 접근을 해갔어요. 탈모 치료 효과를 본 분들이 주변에 소개를 시켜주면서 조금씩 늘려 나갔어요. 개원한 지 한 7년 정도 지나니 환자 풀이 형성되면서 그때부터 병원 운영이 안정적으로 자리 잡았죠.”“그렇죠. 제가 한 20년 전부터 수술을 시작했어요. 최근 들어 환자 수도 늘어난 만큼 병원도 많이 생겨났어요. 제가 개원할 당시엔 오륙십 대 남성 환자들이 대부분이었는데, 요즘엔 여성들, 그리고 이삼십 대들도 많이 오고 있어요. 헤어라인을 내리기 위한 미용 목적으로 찾는 분들도 꽤 늘었죠.”“모발 이식 수술 초창기 시절에는 아무래도 절개 수술이 대부분이었죠. 그러다 한 15년 전부터 해외에서 먼저 비절개 수술 방식이 나왔어요. 그래서 저도 미국에 가서 모발이식 전문의(ABHRS)를 취득해 한국에 전파하기 시작했죠. 최근 트렌드라고 한다면 수술 부위가 남지 않고, 일상생활에 빠르게 복귀할 수 있는 비절개 방식을 선호하죠.”“절개는 말 그대로 후두부 면을 잘라낸 뒤 그 안에서 모발을 채취해 다시 비어있는 부분에 심게 되는 겁니다. 대량 이식을 해야 할 경우 절개가 훨씬 이득이긴 하죠. 요즘에는 비절개 수술이 대세이긴 합니다. 이유는 수술 흉터가 남지 않고, 일상생활에 빨리 복귀할 수 있다는 장점이 있어요.”“절개는 비절개에 비해 간단하기 때문에 시간이 비교적 적게 듭니다. 비절개는 하나하나 모발을 채취해야 하기 때문에 오래 걸리죠. 비절개로 2천모 정도 채운다고 할 경우 수술시간이 6시간 정도 걸려요. 그럼 수술 부위가 넓을 경우엔 하루에 다 못 하죠. 그래서 3~4일에 걸쳐 두 세 번 수술을 하기도 해요. 반대로 절개는 면적을 잘라서 하니 수술 면적이 넓어도 하루에 끝낼 수 있죠.”“비절개가 훨씬 낫죠. 왜냐하면, 절개수술은 절개한 부분에 튼튼한 모발도 있는 반면, 비실거리는 모발도 다 써야 해요. 반대로 비절개는 의사가 튼튼한 애들만 골라 채취하면 되죠.”“그럼요. 모발 상태나 모가 난 방향을 봐야 하기 때문에 수술용 루베(확대경)를 쓰고 하거든요. 그걸로 튼튼한 애들을 골라 방향을 잘 타서 채취하는 거죠. 제가 한 수술 후기를 봐도 비절개 방식이 생착률이 높아요.”“비절개 수술을 할 땐 손맛이 중요해요. 머리카락이 일직선으로 올라오지 않고 다 방향이 다르거든요. 그 방향을 앵글이라고 하는데, 앵글을 정확히 파악해 모의 뿌리까지 채취해줘야 심어도 살아날 수 있어요. 근데 앵글을 잘 못 보고 채취하면 눈에 보이는 모발만 뽑게 되는 거죠. 의사들은 모발을 채취할 때 손맛을 보는데, 그 손맛은 의사의 경험과 노하우가 있어야 가능합니다.”“과거에 비해선 비용이 낮아졌는데, 요즘 모발 이식 수술이 포화 상태라 환자들도 잘 보고 병원을 선택해야 됩니다. 가격이 너무 저렴하다 싶은 곳은 한 번 더 확인해야 할 필요가 있어요. 대여섯 시간이 걸리는 수술을 하루에 몇 명 할 수가 없어요. 반대로 뽑는 사람 따로 있고 심는 사람 따로 있다면 가능하겠죠. 그런데 환자는 담당 의사가 다 한다고 생각하고 오거든요. 수술을 계획하고 있는 분들에게 참고가 되셨으면 좋겠네요.(웃음)”“몇 년 전 30대 초반 남성분이 병원에 찾아왔어요. 어머니의 손에 이끌려서요. 얘길 들어보니, 뇌종양으로 생사를 오가다 수술로 새 생명을 얻게 된 케이스였죠. 그런데 뇌종양 수술을 할 때 머리에 생긴 수술 자국 때문에 머리가 안 나는 거예요. 전체 부위에 사분의 일 정도 되는 크기였어요. 혹자가 생각하기엔 ‘생명을 구했는데 그깟 머리숱이 대수냐’하실 수 있겠지만 이 환자에게는 너무나 큰 충격이었던 거예요. 그래서 밖을 나가지 못할 정도로 우울증이 심하게 찾아 온 거예요.당시 비절개 수술 방식이 막 들어왔던 때라 힘겹게 수술을 했던 기억이 나네요. 처음 진료를 보러 왔을 땐 저랑 눈도 안 마주치던 분이 웃으면서 병원을 다시 찾아왔어요. 최근에 들어보니 결혼도 하고, 아이도 낳았다는 얘길 들었어요.(웃음)““사실 돈을 쫒았다면 피부 미용 분야가 훨씬 낮죠.(웃음) 피부과는 문턱이 낮고 비용에 대한 부담이 덜한데 탈모 병원은 그렇지 않거든요. 탈모 증상이 나타날 초기에 오면 약물로도 해결할 수 있는 증상을 목 끝까지 참았다가 수술을 하는 경우가 많아요. 그만큼 병원에 대한 거부감이 있다는 거죠. 탈모보다 더 중증 환자들이 많지만 머리가 빠지는 현상은 이루 말할 수 없을 정도로 고통이 크거든요. 가까운 시일 내 탈모 치료도 보험 적용이 되었으면 하는 바람입니다.”“현재 탈모환자의 90%는 유전성 안드로겐성 탈모예요. 나머지 10%가 원형 탈모와 같은 병적 탈모고요. 병원에서 처방하는 약은 탈모를 억제하는 등의 효과는 볼 수 있으나 요즘 SNS에 검증되지 않은 약들은 효과가 없다고 봐도 무방합니다. 특히 탈모의 원인으로 음식이나 스트레스 등을 꼽는데요. 물론 스트레스를 받으면 모발에 영향을 미칠 수 있겠지만 탈모에 대한 정확한 원인은 아무도 몰라요. 하나님만 아시죠.(웃음) 더군다나 발모가 되는 샴푸는 세상에 없어요.”“수년 전에 탈모 전문으로 하는 의사들끼리 모여 스터디를 한 적이 있었어요. 의사들도 공부를 해야 발전하거든요. 그때 당시 관심을 가진 물질이 있었는데, 우연히 탈모 개선에 효과가 있다는 걸 발견하게 됐죠. 그 물질에 대한 특허를 내고 제품화 할 생각을 하진 못했었는데, 환자로 인연을 맺은 정근식 대표(콘스탄트)가 효과를 보고 제품화에 대한 굉장한 열정을 보여줘 함께 하게 됐어요.”“콘스탄트에서는 연구소장으로 새로운 물질의 발굴과 신제품 개발/연구를 하고 있어요. 더불어 특허물질을 좀 더 쉽게 대중들에게 어필할 수 있는 방법도 연구 중이에요.”“현업에 있는 의사다 보니 절대적으로 시간이 부족했어요. 특히 가장 힘들었던 건 탈모샴푸나 영양제가 탈모 치료가 가능하다고 과대 광고하는 현실을 극복하는 게 꽤나 힘들었어요. 물론 지금도 마찬가지이지만요. 탈모 환자들에게 실제 저희 제품을 써보게 하는 게 가장 힘든 것 같아요.(웃음)”“현대인의 탈모 90%는 유전성입니다. 즉, 안드로겐성 탈모이고, DHT에 의한 탈모죠. 유전자 조작을 하지 않는 이상 탈모에서 벗어날 수 없다고 생각하는 게 맞지요. 누구나 노화를 막을 수 없는 것 처럼요. 하지만 저속 노화처럼 저속 탈모도 가능해요. 샴푸를 잘 선택하고, 탈모 증상이 생기면 탈모를 늦출 수 있는 약, 그리고 좋은 제품을 꾸준히 써 주는 것이 중요합니다.”“탈모는 시간이 지날수록 관심 받는 분야가 될 겁니다. 그렇기 때문에 이제는 ‘카더라’하는 과대광고 제품은 살아남지 못할 거예요, 매커니즘과 효과가 증명이 된 제품이 살아남지 않을까요.”강홍민 기자 khm@hankyung.com[사진=이승재 기자]