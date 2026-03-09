필립스 원턴, 스팀·건식 모드 탑재한 '하이브리드 스팀 다리미' 출시

필립스가 봄 시즌을 맞아 의류 스타일링 관리를 도울 신제품 '필립스 원턴 하이브리드 스팀 다리미'를 출시했다.이 제품은 스팀 다리미와 건식 다리미 기능을 갖추고, 강력한 스팀력에 간편한 핸디형이 결합된 하이브리드 제품이다. 분당 45g, 부스터 모드 사용 시 최대 분당 90g의 스팀 파워로 의류의 주름을 제거하며 스팀 모드와 연속 스팀, 스팀 부스터 등 다양한 스팀 기능을 탑재하고 있다.또한 건식 모드로 설정하면 누름 다림질까지 소화할 수 있는 것이 특징이다. 예열 시간도 45초로 짧고, 장시간 사용에도 손목 부담이 없는 0.9kg의 가벼운 무게로 사용자의 편리한 사용을 돕는다.필립스만의 옵티멀 템프 테크놀로지로 최적의 온도를 제공해 옷감 손상에 대한 우려를 덜어주고, 옷감과 닿는 열판 역시 티타늄 레이어와 다이아몬드 형태의 6중 코팅으로 마찰을 최소화했다. 이와 동시에 다림질 움직임은 부드럽게 구현되어 옷깃이나 단추 사이사이까지 각을 살려 다림질할 수 있는 것이 장점이다.공간 인테리어에 스타일을 더해주는 감각적인 디자인이 돋보이며, 사용자가 원하는 대로 다리미 헤드를 돌려 수평 및 수직 다림질을 할 수 있는 편의성도 갖췄다. 여기에 자동 전원 차단 기능, 석회 제거 기능 등 안전하고 위생적인 사용을 위한 기능들도 탑재했다.신제품 출시와 함께 이달 15일까지는 네이버 신상위크를 통해 테라코타 색상을 선보일 예정이며, 10일 오전 11시에는 단군마켓 라이브를 진행한다. 이번 라이브 구매 고객에게는 보풀제거기 증정 및 다양한 적립금 혜택이 제공된다.브랜드 관계자는 "이번 신제품은 건식 다리미와 스팀 다리미의 장점을 결합한 하이브리드 제품으로, 하나의 기기로 다양한 의류를 관리하는 토털 의류 관리 가전이다"라며, "봄 시즌에 자켓, 셔츠 등 가벼워진 옷차림에 맞는 스타일링 관리가 필요할 때 딱 맞는 제품"이라고 전했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com