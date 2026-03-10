사진=연합뉴스

장중 배럴당 100달러를 돌파했던 국제 유가가 이란 전쟁이 마무리 수순이라는 도널드 트럼프 미 대통령 발언과 유가 안정책 기대감에 반락, 가격이 급등락하는 롤러코스터 행보를 보이며 배럴당 80달러대로 떨어졌다.9일(현지시간) ICE선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 98.96달러로 전 거래일 대비 6.8% 올랐다.뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 94.77달러로 전 거래일 대비 4.3% 상승했다.국제유가는 장중 한때 브렌트유가 배럴당 119.5달러, WTI가 119.48달러까지 치솟으며 러시아의 우크라이나 침공 직후인 2022년 6월 이후 최고 수준을 기록하기도 했다.다만 주요 7개국(G7) 재무장관들이 전략비축유 방출 등 필요한 조처에 나설 수 있다는 공동성명을 내놓으면서 유가는 상승폭을 줄인 뒤 하락세로 돌아섰다.여기에 트럼프 대통령이 전쟁의 조기 종식을 시사하는 발언까지 내놓자 유가 하락폭은 더욱 커졌다.트럼프는 이날 CBS 뉴스와 전화 인터뷰에서 "전쟁이 마무리 수순(the war is very complete)이라고 생각한다"고 밝혀 눈길을 끌었다.뉴욕증시 마감 무렵 시간외 거래에서는 브렌트유가 정규장 종가 대비 4.61% 내린 배럴당 88.42달러, WTI가 6.56% 하락한 84.94달러에 거래되기도 했다. 이는 직전 거래일인 6일 종가보다도 낮은 수준이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com