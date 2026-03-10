서울 시내 한 주유소 모습. 2026.3.8 사진=연합뉴스

미국과 이란 간의 군사적 충돌로 호르무즈 해협이 장기간 봉쇄될 경우 국제 유가가 배럴당 130달러를 넘어설 수 있다는 암울한 전망이 나왔다.글로벌 투자은행 모건스탠리는 최근 보고서를 통해 세계 원유 수송의 요충지인 호르무즈 해협의 공급 중단이 가져올 파급력을 경고했다.9일(현지시간) 인베스팅닷컴에 따르면 마르테인 라츠 모건스탠리 전략가는 “하루 약 2000만 배럴의 원유와 정제 제품이 통과하는 통로가 막히는 것은 코로나19 팬데믹 초기 수요 붕괴에 맞먹은 거대한 공급 충격”이라고 진단했다.특히 해당 지역 원유 의존도가 높은 아시아 정유업체들의 직격탄을 맞고 있으며 이미 이라크와 쿠웨이트 등지에서 전장 용량 한계와 수출길 차단으로 인한 감산이 시작된 상태다.보고서는 유가 방향의 핵심 변수로 ‘분쟁의 지속성’과 ‘물동량 회복 수준’을 꼽았다. 원유 흐름이 빠르게 재개된다면 브렌트유는 배럴당 80~90달러 선에서 안정을 찾겠지만 공급 차질이 장기화되면 상황은 달라질 것으로 내다봤다.하루 수백만 배럴의 공급 부족이 이어질 경우 수요를 억제하기 위해 유가는 자연스럽게 100달러 선으로 돌파할 것으로 보인다.특히 봉쇄가 수주 동안 이어지는 최악의 시나리오에서는 상황이 급변한다. 라츠 전략가는 “이 경우 단순한 재고 문제를 넘어 ‘수요 파괴’의 단계로 진입하게 된다”며 “시장이 소비를 강제로 줄여야 하는 가격대를 찾게 되면서 유가는 130달러를 훨씬 웃돌 수 있다”고 강조했다.시스템의 완충 장치가 무한하지 않은 만큼 공급망 정상화 여부가 글로벌경제의 최대 분수령이 될 전망이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com