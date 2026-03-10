"젝시믹스, 지역 체육 활성화 인천시와 맞손"인천광역시체육회에 의류·용품 4,700여점 제품 기부

- 9일 인천광역시체육회 본사 기부전달식… 의류 등 6,300여만원, 물품 4,700여점 기부

글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(XEXYMIX 대표 이수연)는 지역 사회 체육 발전과 체육인들의 복지 향상을 위해 인천광역시체육회에 기부 물품을 전달했다고 10일 밝혔다.지난 9일 인천광역시체육회 본사에서 진행된 기부 전달식에는 인천광역시체육회 이규생 회장을 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석했다.기부물품 전달식 외에도 관내 생활체육 활성화를 위한 다양한 지원 방안 등을 논의하는 자리가 이뤄졌다.이번 기부는 젝시믹스가 전개하는 사회공헌 활동의 일환으로, 인천 지역 내 선수들과 체육 관계자들이 보다 나은 환경에서 훈련에 집중할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.기부 물품은 젝시믹스의 기능성 의류와 신발 등 6300여만원 상당의 제품 4,700여 점이다.전달된 물품은 인천광역시체육회를 통해 인천시 직장운동경기부, 광역시청 소속 선수들과 학생 선수들 후원 등에 유용하게 사용될 예정이다.젝시믹스 관계자는 "대한민국 스포츠의 한 축을 담당하는 인천 체육인들에게 실질적인 도움을 줄 수 있게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 젝시믹스는 건강한 스포츠 문화 확산과 지역 사회 상생을 위한 다양한 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 전했다.한편, 젝시믹스는 매년 다양한 나눔 프로젝트를 통해 사회적 책임을 다하고 있으며, 기능성과 디자인을 겸비한 제품력을 바탕으로 국내외 애슬레저 시장을 선도하고 있다.허미정 기자 hmj07@hankyung.com