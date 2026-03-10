경기 평택시 포승읍 평택항의 모습. 2026.2.24/뉴스1

우리나라 1인당 국민총소득(GNI)이 환율 상승의 영향으로 3년 연속 3만6000달러대에 머물렀다.원화 기준 소득은 4% 넘게 늘었지만 달러 가치가 오르면서 달러화 기준 성장률이 제자리걸음을 반복한 결과다.10일 한국은행이 발표한 ‘2025년 4분기 및 연간 국민소득(잠정)’ 통계에 따르면 지난해 1인당 명목 GNI는 3만 6855달러로 집계됐다. 이는 2024년(3만 6745달러)대비 불과 0.3% 증가한 수치다.반면 원화 기준으로는 5241만6000원을 기록해 1년 전(5012만원)보다 4.6% 늘어났다. 지표상 소득 증가분 중 상당량이 원화 가치 하락(환율 상승)으로 인해 상쇄된 셈이다.이러한 현상은 국가 전체 경제 규모를 나타내는 국내총생산(이하 GDP)에서도 나타났다. 지난해 명목 GDP는 원화 기준 2663조 3000억원으로 전년 대비 4.2% 성장했으나 달러 기준으로는 1조 8727억 달러를 기록하며 오히려 0.1% 뒷걸음쳤다.원화 절하의 영향으로 달러 환산 기준 성장률이 원화 기준보다 4.3%포인트(p)나 낮게 나타난 것이다.우리나라 1인당 GNI는 2014년 3만 달러 시대에 진입한 뒤 2021년 3만 8000달러 선까지 근접했지만 2022년 환율 급등으로 3만5000달러대로 추락했다.이후 2023년 3만6195달러대를 회복한 뒤 3년째 박스권에 갇혀 있는 형국이다.한편 지난해 연간 실질 GDP 성장률 잠정치는 속보치와 동일한 1.0%로 집계됐다. 4분기 성장률은 수출과 정부 소비 실적이 반영되며 -0.3%에서 -0.2%로 소폭 상향 조정됐다.업종별로는 제조업(-1.5%)과 건설업(-4.5%)이 부진을 면치 못한 반면 농림어업 (4.7%)와 서비스업(0.6%)은 플러스 성장을 기록했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com