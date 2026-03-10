SK하이닉스가 세계 최초로 개발한 1c LPDDR6 D램. [사진=SK하이닉스]

SK하이닉스가 세계 최초로 10나노급 6세대(1c) 공정을 적용한 16GB(기가비트) LPDDR6 D램을 개발했다. 소비자들의 배터리 사용 시간이 길어지고 최적의 멀티태스킹을 경험하게 될 전망이다.10일 SK하이닉스가 ‘10나노급 6세대(1c)’ 공정을 적용한 ‘16Gb(기가비트) LPDDR6 D램’ 개발을 성공했다고 밝혔다. 지난 1월 CES 전시에서 해당 제품을 공개한 후 최근 세계 최초로 1c LPDDR6 제품 개발 인증을 완료했다.SK하이닉스는 “상반기내 양산 준비를 마치고, 하반기부터 제품을 공급해 AI 구현에최적화된 범용 메모리 제품 라인업을 구축해 나갈 것”이라고 강조했다.1c LPDDR6는 온디바이스 AI가 탑재된 스마트폰, 태블릿 같은 모바일 제품에 주로 활용된다. 온디바이스 AI 구현에 최적화하기 위해 기존 제품인 LPDDR5X 대비 데이터 처리속도와 전력 효율을 개선했다. 이 제품 데이터 처리 속도는 대역폭 확장을 통해 단위 시간당 전송 데이터량을 늘려 이전 세대 대비 33% 향상했다. 동작속도는 기본 10.7Gbps 이상이며 이는 기존 제품 최대치 이상이다.전력은 서브 채널 구조와 DVFS 기술을 적용해 이전 세대 제품 대비 20% 이상 절감했다. 서브채널 구조는 필요한 데이터 경로만 선택적으로 동작하게 한다. DVFS 기술의 특징은 모바일 환경에 따라 주파수와 전압을 조절하는 것이다. 게임 구동과 같이 고사양이 요구되는 환경에서는 DVFS를 높여 최고 대역폭 동작을 만들고 평상시에는 주파수와 전압을 낮춰 전력 소비를 줄이도록 설계했다.회사는 소비자들이 이전보다 길어진 배터리 사용 시간과 최적의 멀티태스킹을 경험하기를 기대한다. 시장 수요에 따라 글로벌 모바일 고객사의 요구에 맞춰 준비할 계획이다.SK하이닉스는 “앞으로도 고객과 함께 AI 메모리 솔루션을 시장에 적시 공급해 온 디바이스 AI 사용자들에게 차별화된 가치를 제공할 것”이라고 말했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com