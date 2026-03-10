리버그룹, 인물정보 등록 서비스 오픈 기념 100인 한정 할인 진행

주식회사 리버그룹이 전문가와 크리에이터를 위한 포털 인물정보 등록 서비스를 새롭게 선보이며, 오픈 기념 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다.이번 프로모션은 선착순 100인을 대상으로 최대 60% 할인 혜택을 제공하는 이벤트로, 퍼스널 브랜딩에 관심 있는 전문가와 크리에이터들의 참여를 유도하기 위해 마련됐다.최근 온라인 검색 환경이 변화하면서 이름 검색을 통한 개인 정보 확인이 일상화되고 있다. 특히 상담이나 계약, 협업 전에 전문가의 이름을 검색해 신뢰도를 확인하는 경우가 많아지면서 포털 인물정보 등록 서비스에 대한 관심도 높아지고 있다.포털 인물정보는 네이버 등 주요 포털 사이트에서 개인의 이름을 검색했을 때 사진, 직업, 주요 활동, 경력 등을 포함한 공식 프로필 형태로 노출되는 서비스다. 이를 통해 전문가 이미지와 신뢰도를 높일 수 있으며, 강연, 인터뷰, 언론 기사 등 다양한 미디어 활동에서도 활용할 수 있는 장점이 있다.리버그룹은 이번 서비스를 통해 변호사, 노무사, 공인중개사, 헬스트레이너, 강사, 크리에이터 등 개인 브랜드가 중요한 직군을 중심으로 퍼스널 브랜딩을 지원할 계획이다.또한 인물정보 등록은 단순한 정보 노출을 넘어 개인의 전문성과 브랜드 이미지를 강화하는 역할을 하며, SNS 및 유튜브 활동과 연계해 온라인 영향력을 확장하는 데에도 도움이 될 것으로 기대된다.리버그룹 관계자는 "최근 전문가들도 자신의 이름을 하나의 브랜드로 성장시키는 퍼스널 브랜딩이 중요한 시대가 됐다"며 "서비스 오픈을 기념해 준비한 100인 한정 프로모션을 통해 더 많은 전문가들이 자신의 브랜드 가치를 높일 수 있는 기회를 경험하길 바란다"고 말했다.한편 리버그룹은 앞으로도 전문가와 크리에이터를 위한 다양한 퍼스널 브랜딩 서비스를 확대해 나갈 계획이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com