[속보]미국, 한국 배치 사드체계 중 일부 중동으로 이동

입력2026.03.10 13:58 수정2026.03.10 13:58

사진=연합뉴스미국 국방부가 한국에 배치된 고고도미사일방어체계(THAAD) 중 일부를 중동 지역으로 이동시키고 있다고 미국 워싱턴포스트(WP)가 9일(현지시간) 2명의 미 관리들을 인용해 보도했다.이들 관리들은 군 당국이 또 이란의 드론 및 탄도 미사일 공격에 대한 방어 태세를 강화하기 위해 인도태평양 지역 및 기타 지역에 배치된 패트리엇 요격 미사일 비축분도 끌어내고(차출하고) 있다고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지