이정현 공천관리위원장 "추가 접수 활짝 열려 있어"

오세훈 서울시장(연합뉴스)

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 10일 6·3 지방선거 후보 추가 등록 여부와 관련 "당과 공관위 규정상 추가 접수는 가능하게 돼 있고, 활짝 열려 있다"고 밝혔다.이 위원장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 광역단체장 후보자 면접 심사를 개시하기에 앞서 기자들과 만나 이같이 말했다.그는 "특정 지역을 넘어 지금 미접수 지역도 있고, 심사하다 보면 여러 상황이 발생할 수 있다"며 "다 담아내 위원회에서 논의해 결정할 것"이라고 설명했다.이어 "필요에 따라 더 좋은 후보가 있다면 여러 방법을 통해 모실 수도 있는 것"이라며 "일단 추가 접수의 문은 활짝 열려있다는 말씀을 드린다"고 강조했다.이 위원장의 이같은 발언은 국민의힘 후보 신청기간에 등록하지 않았던 오세훈 서울시장을 염두해 둔 것으로 해석된다.앞서 오 시장은 당의원총회에서 '윤 어게인' 반대 결의문이 채택된 데에 "감사하고 다행스러운 일"이라고 밝혔다. 그동안 '절윤'을 외치며 당과 대립각을 세웠던 오 시장이 당 차원의 결의문을 긍정적으로 평가한 것을 두고 일각에서는 오 시장이 추가 후보 등록에 임할 것으로 내다보고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com