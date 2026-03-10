한솔 노피곰, 론칭 1년 만에 가맹 교실 250호점 달성

한솔교육(대표 변두성)의 6~10세 대상 공부방ㆍ학원 브랜드 한솔 노피곰이 론칭 1년 만에 가맹 교실 250호점을 달성했다고 10일 밝혔다.한솔 노피곰은 지난해 12월 가맹 교실 200호점을 돌파한 데 이어 250호점까지 확대되며 빠른 성장세를 이어가고 있다. 이는 문해력 교육의 중요성이 커지는 교육 시장 흐름에 맞춰 한솔 노피곰의 차별화된 프로그램이 현장에서 긍정적인 반응을 얻은 결과로 풀이된다.최근 기초 문해력 교육을 강화하는 정책 기조 속에서 기초 학습 역량에 대한 관심이 높아짐에 따라 학부모들 사이에서도 자녀의 읽기 이해력과 표현력을 키우는 문해력 교육에 대한 관심이 커지는 분위기다.한솔 노피곰은 아동의 발달 단계에 맞춘 커리큘럼과 개별 학습 진단을 기반으로 운영되는 문해력ㆍ수해력ㆍ사고력 통합 교육 프로그램을 운영한다. 한글 기초 학습부터 총 20단계 216권으로 구성된 수준별 읽기 교재 '레벨읽기/독해'를 통해 긴 글 읽기까지 단계적으로 확장되는 문해력 중심 커리큘럼을 갖추고 있다. 여기에 수해력과 사고력 프로그램을 함께 운영해 6~10세 아동에게 필요한 기초 학습 역량을 균형 있게 기를 수 있도록 설계됐다. 최근에는 초등 3학년 전 과정을 아우르는 프로그램을 새롭게 선보이며 커리큘럼을 한층 강화해 차별성을 높였다.수업에는 핵심 교수법인 '키즈 그릿(Kids Grit)' 학습법이 적용된다. 아이의 학습 성향을 분석하고, 스스로 공부하고 끝까지 완주하는 힘을 기르는 자기주도 학습 시스템이다. 이와 함께 진단 평가와 형성 평가를 기반으로 1:1 맞춤 학습 관리 체계를 운영하고 있다.예비 창업자를 위한 가맹 지원 정책도 함께 운영 중이다. 한솔교육은 가맹비 12개월 무이자 할부, 브랜드 전환 비용 및 인테리어 비용 지원 등을 통해 초기 창업 부담을 낮추고 있다. 교실 운영 매뉴얼과 학부모 상담 자료, 수업 운영 가이드 등 현장에서 활용할 수 있는 실무 자료를 제공하고 교사 교육과 운영 컨설팅을 통해 신규 원장의 안정적인 정착을 지원한다.가맹 교실 현장에서는 개정 교육과정을 반영한 교재와 수업·상담 자료가 체계적으로 마련돼 있어 신규 원장들도 비교적 빠르게 운영에 적응할 수 있다는 반응이 나온다. 교육 현장 경험을 가진 교사들이 수업과 학부모 상담을 진행하기에 적합한 모델이라는 평가도 이어지고 있다.한솔교육 노피곰사업본부 김은실 본부장은 "가맹 교실 확대와 회원 증가의 선순환 구조를 구축하기 위해 적극 지원할 계획"이라며 "6~10세 대상 교육 프랜차이즈로서의 입지를 강화하고 가맹점과 함께 성장하는 대표 브랜드로 도약하겠다"고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com