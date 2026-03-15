글로벌 가치를 통합하는 문화적 설계자로의 진화 과제 남아

방시혁 하이브 의장. 사진=하이브

Appearance

티셔츠를 벗고 네이비 슈트를 입은 카리스마의 시각화

‘2025 APEC CEO 서밋’ 개회식에서 방시혁 하이브 의장과 방탄소년단 RM이 하이브 홍보부스를 관람하고 기념촬영하고 있다. 사진=하이브

Behavior

겸손과 확신 사이를 오가는 승부사의 태도와 유연성

2022년 방탄소년단(BTS)과 방시혁 하이브(HYBE) 이사회 의장은 미국 시사주간지 타임(TIME)의 '2022 가장 영향력 있는 100대 기업(TIME100 Most Influential Companies)'에 선정, 표지 모델을 장식했다. 사진=타임

Communication

데이터로 증명하고 팬덤의 언어로 설득하는 소통의 기술

방시혁 하이브 의장이 2025년 2월 20일 한국경제인협회 제64회 정기총회·새 CI 공개 행사에 참석해 박수치고 있다. 사진=뉴스1

다양성과 형평성 및 포용성 기반 하이브의 글로벌 스탠더드 과제

박영실 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표·숙명여대 교육학부 겸임교수·명지대 교육대학원 이미지코칭 전공 겸임교수·<성공하는 사람들의 옷차림> 저자. 사진=퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 제공

빌보드가 3월 9일(현지 시간) 발표한 ‘2026 빌보드 글로벌 파워 플레이어스’ 명단은 단순한 명단 이상의 의미를 지닌다.방시혁 하이브 의장이 2018년부터 올해까지 무려 다섯 번째로 이 명단에 이름을 올렸다는 사실은 그가 더 이상 한국의 프로듀서에 머물지 않고 전 세계 음악 산업의 패러다임을 설계하는 핵심 인물임을 입증한다.특히 하이브 경영진 6명이 동시에 선정된 것은 방시혁이라는 개인이 구축한 퍼스널 브랜드가 하이브라는 거대한 기업 브랜드와 완벽하게 동기화됐음을 보여주는 상징적인 사건이다.그는 음악적 감각을 넘어 고도의 경영전략과 철학을 투영하며 자신만의 독보적인 이미지를 구축해왔다. 이제 대중과 시장은 방시혁이라는 이름 석 자에서 방탄소년단(BTS)의 성공뿐만 아니라 엔터테인먼트 산업의 미래를 읽어낸다.방 의장의 외적 이미지는 그가 처한 위치와 전달하려는 메시지에 따라 변화해왔다. 과거 그가 프로듀서로서의 정체성을 강조하던 시절에는 편안한 카디건이나 셔츠 차림이 주를 이뤘다.BTS 멤버들과 함께 찍은 모습에서 그는 부드러운 브라운 톤의 카디건과 아이보리 셔츠를 매치했었다. 이는 권위적인 회장님의 모습보다는 멤버들의 재능을 끌어내는 조력자이자 아버지 같은 프로듀서로서의 소프트파워를 강조한 것이다.그러나 하이브의 글로벌 확장기가 본격화되면서 그의 옷차림은 확연히 달라졌다. 최근의 공식 석상이나 프로필 사진 속 방 의장은 비즈니스 슈트 차림을 선보인다.깔끔하게 피팅 된 네이비 슈트와 화이트 셔츠, 그리고 톤온톤으로 맞춘 타이는 그가 세계적인 미디어 그룹의 수장으로서 갖춰야 할 격식과 카리스마를 시각적으로 완성한다. 이는 투자자들에게는 안정감을, 글로벌 파트너들에게는 전문성을 전달하려는 명확한 브랜드 메시지다.방송 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연했을 당시의 올 블랙 캐주얼 차림은 또 다른 측면을 보여준다. 수조 원대의 자산가라는 타이틀과는 대조적으로 미니멀한 블랙 상의를 선택함으로써 대중과의 거리감을 좁히고 그의 지적인 면에 더 집중하게 만드는 효과를 거뒀다.방 의장의 행동 방식에서 특징은 상호 존중과 단호한 실행력의 조화다. 이번 빌보드 명단에 함께 이름을 올린 박진영 JYP 설립자 겸 CCO(창의성총괄책임자)와의 관계는 그의 태도를 설명하는 좋은 사례다.그는 자신의 오랜 파트너인 박진영을 향해 늘 예우를 갖추면서도 비즈니스적인 영역에서는 자신만의 길을 개척하는 독립성을 보여준다.이러한 태도는 하이브 내부의 멀티 레이블 체제를 운영할 때도 드러난다. 각 레이블의 자율성을 존중하되 전체적인 방향성에서는 하이브의 철학을 고수하는 그의 방식은 유연함 속의 강인함을 상징한다.최근 그가 보여주는 행보는 단순한 성공에 안주하지 않고 끊임없이 새로운 도전 과제를 던지는 혁신가의 태도다. 인공지능(AI) 기술과 음악의 결합, 팬덤 플랫폼의 고도화 등 그가 내리는 결정들은 엔터테인먼트 업계의 표준이 되고 있다.그는 공식적인 자리에서 자신의 감정을 드러내기보다는 정제된 매너와 차분한 태도를 유지하며 시장의 신뢰를 얻는다. 이러한 로키(Low-key)적인 행보는 오히려 그가 내리는 결정의 무게감을 더해주는 고도의 브랜딩 전략으로 작용한다.방 의장의 소통 스타일은 매우 분석적이고 논리적이다. 그는 대중이나 언론과 소통할 때 감성적인 호소보다는 구체적인 수치와 비전을 제시하는 방식을 선호한다.‘유 퀴즈’와 같은 인터뷰에서 자기 재산 규모나 사업적 수치를 언급할 때 보여주는 덤덤한 태도는 그가 이미 숫자를 넘어선 가치를 지향하고 있음을 암시한다. 그의 소통은 단순히 정보를 전달하는 것에 그치지 않고 시장의 흐름을 읽는 통찰력을 공유하는 과정에 가깝다.또한 그는 팬덤의 중요성을 누구보다 잘 이해하는 소통가다. 슈퍼 팬(Super Fan)이라는 개념을 정립하고 팬들의 경험(CX)을 최우선으로 고려하는 그의 철학은 하이브의 모든 서비스에 녹아 있다.대중과 직접적으로 자주 소통하기보다는 굵직한 강연이나 인터뷰, SNS를 통한 결정적인 메시지 전달을 통해 신비감과 영향력을 동시에 유지한다. 이는 소음이 많은 시대에 리더의 목소리가 가장 효과적으로 전달될 수 있는 지점을 정확히 파악한 소통 브랜딩이라 할 수 있다.방 의장이 앞으로 지향해야 할 이미지는 단순한 산업 리더를 넘어 글로벌 문화적 가치를 통합하고 선도하는 설계자의 모습이다. K팝의 문법이 전 세계로 확장되면서 발생하는 다양한 문화적 충돌과 윤리적 쟁점들에 대해 그는 이제 리더로서 더 명확하고 포용적인 메시지를 던져야 한다.다양성과 형평성, 그리고 포용성을 기반으로 한 하이브의 글로벌 스탠더드를 확립하는 과정이 곧 그의 퍼스널 브랜드가 나아갈 다음 단계다. 그는 이제 자신의 통찰력을 시스템으로 완전히 치환해 그 시스템이 전 세계 엔터테인먼트 산업의 지속 가능한 미래를 보장하는 보증수표가 되도록 해야 한다.글로벌 시장에서의 지속 가능성을 위해 문화적 감수성을 더욱 정교하게 다듬고 세계인이 공감할 수 있는 보편적인 가치를 음악과 비즈니스에 녹여내는 것이 그의 과제다.방 의장이 이끄는 하이브라는 거대한 유니버스가 인류의 삶에 긍정적인 영감을 주는 문화적 토양으로 기능할 때 비로소 그는 빌보드의 파워 플레이어를 넘어 전 세계 음악 역사의 영원한 전설로 기록될 것이다.