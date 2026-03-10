서울 종로구 SK서린빌딩 전경. 사진=한국경제신문

SK이노베이션이 SK하이닉스가 인공지능(AI) 산업 환경에 대응하기 위해 설립을 추진하는 'AI 컴퍼니'(가칭 AI Co.)에 투자를 단행한다.10일 SK이노베이션 감사보고서에 따르면 SK이노베이션은 지난달 27일 이사회 결의에 따라 SK하이닉스 미국법인에 3억8000만달러(약 5585억원)를 출자하는 출자약정계약을 맺었다.계약은 이달 1일부터 4년간 캐피탈콜(capital call·한도 내에서 자금 수요가 있을 때마다 돈을 붓는 것) 방식으로 진행된다.SK이노베이션은 AI 확산에 따른 전기화 트렌드에 대응해 전기사업자로서 미래 성장 전략을 추진하고 있다.SK이노베이션 관계자는 "미국 내 AI 전력 인프라 산업을 포함한 다양한 투자·사업 기회 모색을 위해 지분 참여를 고려 중"이라며 "지분 참여로 SK하이닉스 등과 함께 다양한 시너지 창출이 가능할 것으로 기대된다"고 설명했다.SK하이닉스는 미국법인 솔리다임을 개편해 AI Co. 설립을 진행하고 있다.AI Co. 설립을 통해 미국의 AI 혁신 기업들에 투자하고, 이들과의 협업을 통해 확보한 역량을 SK그룹 차원의 시너지로 연계하는 방안을 구상 중이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com