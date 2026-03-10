사진=연합뉴스 제공

중동 사태로 국제유가가 폭등하면서 전 세계 항공권 가격이 가파르게 치솟고 있다.주요 항공사들이 연료 부담을 이기지 못하고 잇따라 요금 인상을 발표하면서 해외여행을 계획 중인 소비자들의 부담도 커질 전망이다.10일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 북유럽 최대 항공사인 스칸디나비아항공(SAS)은 유럽 항공유 가격이 2022년 이후 최고치를 기록함에 따라 일시적인 가격 조정을 단행한다고 밝혔다.호주 콴타스항공과 뉴질랜드항공 역시 연료비 상승을 이유로 인상 행렬에 동참했으며 홍콩항공은 오는 12일부터 유류할증료를 최대 35.2％ 인상하기로 했다.항공유는 통상 항공사 운영비의 20∼30％를 차지하지만 최근 정제 및 운송 과정의 프리미엄이 붙어 원유보다 더 가파르게 오르고 있다.영국 원자재 정보업체 아거스에 따르면 북서유럽 항공유 프리미엄은 배럴당 97달러로 역대 최대치를 경신했다.상황이 이렇다 보니 자금력이 부족한 동남아시아 저비용항공사(LCC)들은 운항 중단까지 검토 중이다.도이체방크 분석가 미하엘 리넨베르크는 전쟁 장기화 시 취약 항공사들의 연쇄 도산 가능성을 경고했다.특히 이란 전쟁으로 중동 공역이 폐쇄되면서 우회 항로 이용에 따른 비용 부담까지 더해져 일부 노선 가격은 이미 두 배 이상 폭등한 상태다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com