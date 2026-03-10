피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관. 사진=AFP·연합뉴스

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 10일(현지 시간) "오늘은 이란에 대한 공격이 또 다시 가장 격렬한 날이 될 것"이라고 말했다.도널드 트럼프 미국 대통령이 기자회견에서 전쟁이 "매우 빨리" 끝날 것이라고 밝힌 다음 날, 미군의 최고강도 공세를 예고한 것이다.헤그세스 장관은 이날 미 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 한 대(對)이란 군사작전 브리핑에서 "이란은 고립됐으며 '장대한 분노' 작전 열흘 차에 처참히 패배하고 있다"며 이같이 밝혔다.이어 "가장 많은 전투기와 폭격기, 가장 많은 공습이 이뤄질 것"이라고 예고했다.헤그세스 장관은 또 "이란의 이웃 국가와 걸프 지역의 일부 전(前) 동맹국들조차 이란과 그들의 대리 세력인 헤즈볼라, 후티, 하마스를 버렸다"고 말했다.아울러 미군의 군사작전 목표가 이란의 미사일 비축분·발사대와 방위산업 기반 및 미사일 제조 능력 파괴, 해군 파괴, 핵무기 보유의 영구적 차단에 있다고 강조했다.이란의 탄도미사일 공격은 개전 시점에 비해 90%, 자폭드론 공격은 83% 감소했으며, 50척 이상의 이란 함정이 지난 열흘 동안 제거됐다고 설명했다.이와 관련, 케인 의장은 "현시점에서 이란의 고급 지대공 미사일 체계는 대부분 변수가 안 된다"며 "우리는 전투기들을 상대적으로 큰 방해 없이 (이란에) 더 깊이 이동시킬 수 있다"고 말했다.케인 합참의장은 "그들(이란)은 (전쟁 상황에) 적응하고 있으며, 우리도 마찬가지다. 우리는 현장에서 매우 수완이 좋은 전투원들을 보유하고 있다"며 "우리는 그들이 무엇을 하는지 지켜보고 있다"고 밝혔다.헤그세스 장관은 "적이 완전히, 결정적으로 패배할 때까지 우리는 멈추지 않을 것"이라며 "우리의 타임라인에 따라, 우리의 선택에 따라 그렇게 할 것"이라고 밝혔다.군사작전 기간에 대해선 "처음부터 이것이 얼마나 걸릴 것이라고 말하지 않았다"며 "궁극적으로 그 목표들의 최종 상태를 결정하는 것은 대통령"이라고 말했다.다만 "이것은 끝없는 전쟁이 아니다. 이것은 오래 끌 전쟁이 아니다"라며 "언론이 '전쟁 확대', '전쟁 확산'이라고 표현하지만, 실제로는 그 반대다. 실제로는 상당히 제한된 상태"라고 했다.전쟁에 따른 민간인 피해와 관련해 헤그세스 장관은 "전쟁 역사상 이렇게 모든 방법을 동원해 민간인 희생을 피하려고 시도한 국가는 없었다"며 "이란과 달리 우리는 그렇다"고 주장했다.그러면서 "이란은 민간인을 무차별적으로 공격한다. 우리는 그들이 학교와 병원 근처 민간 지역에 로켓 발사대를 배치하는 것을 정보를 통해 확인했다"며 "그리고 그들은 병원, 호텔, 공항 같은 민간 목표물에 드론과 미사일을 발사한다. 그것이 테러 정권의 방식"이라고 비판했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com