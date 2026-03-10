경기중소기업종합지원센터에서 열려 어르신들이 자신에게 맞는 일자리를 찾고 있다. 사진=연합뉴스

서울에 거주하는 60대 이상 고령층의 경제적 기반이 무너지며 ‘황혼 파산’이 심각한 사회 문제고 부상하고 있다.10일 서울시복지재단 서울금융복지상담센터가 발표한 ‘2025년 개인파산면책 지원 실태’에 따르면 지난해 센터를 통해 파산을 신청한 1192명 중 58.0%가 60대 이상인 것으로 나타났다.50대까지 포함할 경우 중장년층 비율은 83.1% 달해 은퇴 전후 소득 공백이 파산으로 직결되는 양상이 뚜렷했다.특히 주목할 점은 1인 가구의 가파른 증가세다. 신청자 10명 중 7명(70.4%)은 혼자 사는 1인 가구였으며 이는 전년 대비 약 7%포인트 상승한 수치다.가족의 지지 체계 없이 홀로 빚을 감당하다 한계에 다다른 ‘고립형 파산’이 늘고 있다는 분석이다. 실제로 신청자의 86.2%는 기초 생활 수급자였으며 84.6%는 무직 상태로 나타났다.채무의 주된 원인은 사치가 아닌 ‘생존’이었다. 응답자 79.5%가 생활비 부족을 파산 원인으로 꼽았으며 고령층일수록 주거비와 의료비 부담이 복합적으로 작용했다.파산에 이르게 된 결정적 계기는 ‘원리금이 소득 초과(89.8%)’한 경우였고 질병과 입원으로 인해 경제적 균형이 깨진 사례도 30.2%에 달했다.신청자들의 평균 총채무액은 2억 8700만 원이었으나 60대 이상은 평균 3억 9400만 원으로 전체 평균을 크게 상회했다.채무가 장기화되면서 누적된 이자가 눈덩이처럼 불어난 결과다. 한번 파산 후 다시 절차를 밟는 ‘재파산’ 비율도 고령층에서 높게 나타나 노년층의 경제적 자생력이 구조적으로 한계에 봉착했다는 분석이다.정은정 서울금융복지상담센터장은 “서울시 금융취약계층을 위한 상담 및 복지서비스의 내실화와 함께 금융 취약 어르신 맞춤형 지원사업을 통해 어르신 금융복지를 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com